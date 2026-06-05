Вячеслав Федорищев принял участие в сессии "Химия - энергия жизни" на ПМЭФ

В пятницу, 5 июня, в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума состоялась панельная сессия "Химия - энергия жизни". Эксперты - представители власти, науки и бизнеса - обсудили вызовы, стоящие перед отраслью, приоритетные направления ее развития.

Участие в обсуждении приняли первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев, председатель совета директоров АО "Росхим" Игорь Ротенберг, председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Михаил Карисалов, президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель комитета по экологии и климатической политике Андрей Мельниченко, генеральный директор АО "ОХК УРАЛХИМ" Дмитрий Коняев, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, председатель совета директоров АО "ГК "Титан" Михаил Сутягинский, председатель совета директоров ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК" Лев Гориловский, президент АО "Арнест" Алексей Сагал, управляющий директор по развитию химических активов ООО "УК "РОСНАНО" Денис Болушевский.

Химическая промышленность - одна из основ современной экономики. Для России отрасль выступает важным драйвером технологического роста и диверсификации экономики. В фокусе внимания - развитие глубокой переработки, расширение продуктовой линейки и укрепление позиций национальных компаний как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Денис Мантуров подчеркнул, что химический комплекс занимает 11% в обрабатывающих отраслях промышленности, уступая по объему только металлургии, и имеет возможность большей диверсификации исходя из широкой линейки номенклатуры сырья. На развитие химической промышленности, которая включает производство минеральных удобрений и крупнотоннажную химию как базовую отрасль, направлен национальный проект "Новые материалы и химия".

"В рамках нацпроекта мы сохраняем акцент на расширении продуктовой линейки, на усилении своих позиций на внутреннем рынке, продолжая программы импортозамещения, но с акцентом на технологическом суверенитете, на создании своих оригинальных молекул, которые обеспечивают независимость, например, в фармацевтике, - отметил он. - Государство здесь выступает консолидатором и заказа, и последующей разработки, потом производства и дистрибуции в те отрасли, кто заинтересован в этом продукте".

Масштабные задачи связаны с водородной технологией, которая важна и для энергетики, и металлургии, и для химического комплекса, например, для производства удобрений, аммиака, этанола.

"Направлений много, задачи стоят амбициозные, государство будет продолжать оказывать поддержку химическому комплексу как через специальные инвестиционные контракты (компании химического комплекса - одни из лидеров по количеству подписаний), так и через НИОКРы, Фонд развития промышленности, кластерную инвестиционную платформу", - подчеркнул Денис Мантуров.

Он добавил, что для решения стратегических задач, включая те, где речь идет о вопросе национальной безопасности, государство продолжит подставлять плечо, в том числе за счет альтернативных решений по финансированию.

Вячеслав Федорищев как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" отметил действенность государственных мер поддержки: "Механизмов поддержки отраслей промышленности было создано за последние пять лет столько, что грех жаловаться, они по-настоящему работают. Другое дело, что нам нужно быть быстрее". Он обратил внимание на то, что нужно ускорять сроки реализации важных масштабных проектов, чтобы не потерять в качестве, а также применять механизмы защиты инвесторов от иностранных конкурентов.

Губернатор Самарской области также поблагодарил бизнес за инвестиционные инициативы. Напомним, накануне им было подписано соглашение с Группой "Уралхим" по реализации инвестиционного проекта "Комплекс по производству карбамида" на территории региона. Компания инвестирует в проект более 124 млрд рублей. Предусмотрено строительство двух установок по производству карбамида, производительность каждой составит 2550 тонн в сутки, а совокупный годовой объем выпуска достигнет около 1,8 млн тонн. Реализация проекта - это вклад в развитие несырьевого экспорта и долгосрочное укрепление экономики региона.

В ходе сессии эксперты также обсудили вопрос подготовки кадров для отрасли и программы поддержки молодых специалистов, которые приходят работать на предприятия, в том числе применение корпоративных демографических программ.