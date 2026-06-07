Вячеслав Федорищев принял участие в благотворительной акции "День Белого Цветка"

В воскресенье, 7 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в благотворительной ярмарке "День Белого Цветка", сделал пожертвования. Благотворительная акция проходит сегодня в Самаре в Струковском саду. Все собранные средства пойдут на адресную поддержку семей участников СВО, находящихся в трудной жизненной ситуации.

"Хотел бы поблагодарить тех, кто каждый день свой труд, время, здоровье вкладывают в то, чтобы у тех людей, которые нуждаются в помощи, эта помощь появилась. Благодарю всех, кто вкладывает в это очень большое дело часть своей души", — сказал глава региона, открывая мероприятие.

Акция стала частью мероприятий по присоединению Самарской области к федеральному историко-культурному туристическому проекту "Императорский маршрут" и возрождению благотворительных традиций Императорского Дома Романовых, заложенных более ста лет назад.

Вячеслав Федорищев отдельные слова благодарности адресовал председателю Наблюдательного совета Фонда "Елисавентинско-Сергиевское просветительское общество" Анне Громовой и организаторам проекта.

"Спасибо вам большое за то, что вы не просто курируете, а своей добротой и теплотой помогаете всем нам участвовать в таких мероприятиях. Я очень рад, что мы завтра подпишем соглашение о вхождении Самарской области в очень важный для исторической памяти, для развития туризма проект, который называется "Императорский маршрут". Здесь, в Самаре, это абсолютно естественно, потому что многие события происходили именно здесь, на Самарской земле", — подчеркнул губернатор.

С приветственным словом к участникам и гостям благотворительной акции также обратились председатель Наблюдательного совета Фонда "Елисавентинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова и Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий.

"Для нас огромное счастье, что сегодня мы можем этой благотворительной традицией сохранять преемственность исторической памяти, почтить поколения наших предшественников, которые жили любовью христианской, добром и преданностью Отечеству. Мы, продолжая дела милосердия и добра представителей Императорского Дома Романовых, восстанавливаем культурный код нашего народа", — сказала Анна Громова.

Благотворительная акция "День Белого Цветка" в наши дни проходит в 40 городах и 32 регионах России. Одним из инициаторов возрождения акции является Фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

Для жителей и гостей региона сегодня открыта благотворительная ярмарка местных производителей, представлены разнообразные мастер-классы от образовательных учреждений региона, выступления творческих коллективов.

Губернатор Вячеслав Федорищев также посетил передвижную стендовую выставку "Святитель Лука: врач, педагог, пастырь", разработанную Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" совместно с Институтом всеобщей истории РАН. Выставка также представлена в Струковском саду в рамках проведения Благотворительной Акции "День белого цветка". Экспозиция посвящена жизни и духовному подвигу выдающегося хирурга, ученого и архипастыря — архиепископа Симферопольского и Крымского Луки (Войно-Ясенецкого).

"День Белого Цветка" пришел в Россию после присоединения нашей страны к международной Лиге борьбы с туберкулёзом. Символом борьбы с чахоткой (туберкулёзом) стала белая ромашка. Первый "День Белого Цветка" прошёл весной 1911 года в Санкт-Петербурге при поддержке Императора Николая II. "Цветочные" праздники проводились в Российской Империи вплоть до 1917 года и собирали огромные средства на различные благотворительные цели. Программа состояла из двух частей: просветительской, когда горожанам рассказывали о туберкулёзе (чахотке, бугорчатке), мерах борьбы с заболеванием, и самого благотворительного сбора. В день проведения благотворительных сборов учителя, врачи, священнослужители и учёные читали лекции в клубах, школах, амбулаториях. Проходили шествия с военными оркестрами, гуляния в парках и садах, благотворительные концерты и бесплатные кинопоказы, устраивались автопробеги.