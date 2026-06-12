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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем России

САМАРА. 12 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем России:

"Уважаемые жители Самарской области! Поздравляю вас с Днем России! 

В современных условиях этот праздник приобретает особое значение, символизируя величие, богатство и несокрушимую мощь нашей страны, неразрывность ее исторического пути, устремленность в будущее.

Россия, как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин, должна быть сильной и единой в понимании своих национальных интересов и решении текущих задач. Сильной экономически, политически, духовно. Но прежде всего, она должна быть сильна единством народов, проживающих на территории нашего государства и разделяющих ценности российской цивилизации, - любовь к Родине и готовность защищать ее, преемственность поколений, уважение к своей истории и традициям.

Сегодня мы чувствуем это единство особенно сильно, оно проявляется всюду: и в зоне СВО, где наши воины противостоят врагу, и в тылу.

Жители Самарской области вносят достойный вклад в  решение задач СВО, достижение национальных целей развития, обеспечение технологического суверенитета страны.

Искренне благодарю каждого из вас, дорогие друзья, за труд на благо земли Самарской, на благо Отчизны. 

От всей души желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, благополучия и добра!"

Гид потребителя

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