Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем России:
"Уважаемые жители Самарской области! Поздравляю вас с Днем России!
В современных условиях этот праздник приобретает особое значение, символизируя величие, богатство и несокрушимую мощь нашей страны, неразрывность ее исторического пути, устремленность в будущее.
Россия, как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин, должна быть сильной и единой в понимании своих национальных интересов и решении текущих задач. Сильной экономически, политически, духовно. Но прежде всего, она должна быть сильна единством народов, проживающих на территории нашего государства и разделяющих ценности российской цивилизации, - любовь к Родине и готовность защищать ее, преемственность поколений, уважение к своей истории и традициям.
Сегодня мы чувствуем это единство особенно сильно, оно проявляется всюду: и в зоне СВО, где наши воины противостоят врагу, и в тылу.
Жители Самарской области вносят достойный вклад в решение задач СВО, достижение национальных целей развития, обеспечение технологического суверенитета страны.
Искренне благодарю каждого из вас, дорогие друзья, за труд на благо земли Самарской, на благо Отчизны.
От всей души желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, благополучия и добра!"
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит