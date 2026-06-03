ПМЭФ-2026: В Самарской области будет построен крупный производственно-логистический комплекс

На площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и учредитель ООО "СамараТрансАвто-2000" Игорь Перлин подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию производственно-логистического комплекса "Придорожный-2".

"СамараТрансАвто" является очень давним надежным партнером в регионе, - подчеркнул Вячеслав Федорищев. - Новый логистический центр сможет не только обеспечить нас новыми рабочими местами, но и укрепить товарные связи внутри Самарской области".

Комплекс планируется построить в ближайшие несколько лет на территории логистического парка "Преображенка-2". Реализация этого проекта принесет в экономику региона около 4 млрд рублей. В будущем комплексе будет создано свыше 3000 рабочих мест.

"Сегодня в рамках реализации нашего инвестиционного проекта мы уже ведем диалог о застройке распределительных центров для нескольких крупных федеральных компаний, как в сфере онлайн-торговли, так и в сфере розничной торговли", - отметил Игорь Перлин.

Самарская область укрепляет свои позиции как одного из ведущих логистических хабов страны - в регионе уже работают крупный распределительный центр OZON в индустриальном парке "Чапаевск", распределительный центр Wildberries в логистическом парке "Новосемейкино". В "Преображенке-2", где будет построен будущий комплекс, также работает один из крупнейших в стране хаб X5 Group (магазины "Пятерочка").

Растет и интерес к преференциальным площадкам - индустриальным и логистическим паркам региона. Сегодня в Самарской области развивается сеть, в которую входят индустриальные парки "Преображенка", "Чапаевск", а также логистические парки "Преображенка-2" и "Новосемейкино". На этих площадках сегодня работают 80 компаний.

Инвестплощадки полностью обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, а также необходимыми административно-правовыми условиями для быстрого запуска новых объектов. Резидентам доступны сопровождение на всех этапах реализации проектов, а также выкуп земли на льготных условиях.