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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев обсудил с Послом ОАЭ развитие сотрудничества в различных сферах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 июня, делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым принимает участие в ХХIХ Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В рамках деловой программы состоялась встреча главы региона с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мохаммадом Ахмадом Султаном Есса Аль Джабером и представителями бизнес-сообщества ОАЭ.

Предметом переговоров стало развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, туризма и гостеприимства, взаимодействие между образовательными организациями, а также расширение торгово-экономических, логистических и инвестиционных связей.

Приветствуя господина Посла и участников встречи, Вячеслав Федорищев отметил, что внешнеэкономические и внешнеторговые отношения в первую очередь базируются на позиции лидеров двух стран, которые показывают пример очень высокого добрососедства и системного партнерства.

Объединенные Арабские Эмираты являются одним из перспективных торгово-экономических партнеров Самарской области. В последние годы двусторонние отношения динамично развиваются, демонстрируя высокие темпы роста товарооборота. Только по итогам первого квартала 2026 года внешнеторговый оборот Самарской области с ОАЭ увеличился в 5,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом экспорт вырос в 5,4 раза, а импорт — в 3,6 раза.

"Самарская область — регион промышленный. Товарооборот, который сейчас и так высок, имеет большой потенциал для развития. Сегодня хотим рассказать вам о том, как развивается экономика региона, показать новые возможности, которые создаются, — чтобы уже по итогам встречи понять, кого из Самарской области вы могли бы рассматривать как новых партнеров, и по каким направлениям нам можно было бы усилиться", — сказал губернатор, обращаясь к господину Аль Джаберу.

Как отметил Вячеслав Федорищев, только в рамках Петербургского международного экономического форума планируется привлечь порядка 25 новых проектов. "Это большие инвестиции. Но самое главное — это еще и доверие инвесторов, — акцентировал внимание губернатор. — В Самарской области работать удобно: мы делаем все для того, чтобы команда регионального правительства, все институты развития содействовали крупному бизнесу, предприятиям, которые начинают свою работу в регионе".

Мохаммад Ахмад Султан Есса Аль Джабер поблагодарил Вячеслава Федорищева за укрепление двустороннего взаимодействия. "Со своей стороны, подтверждаю заинтересованность в укреплении и развитии сотрудничества между двумя странами, в частности с Самарской областью. Россия является ключевым стратегическим партнером, с которым мы установили доверительные отношения. К концу 2025 года общее число зарегистрированных российских компаний в ОАЭ возросло до 14 тысяч. Наше сотрудничество опирается на богатую историю и общие ценности, что способствует установлению эффективного диалога", — отметил Посол.

На встрече было отмечено, что Самарская область и Объединенные Арабские Эмираты обладают значительным потенциалом для дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства. Господин Аль Джабер подчеркнул: в посольстве стремятся поддерживать российские компании в выходе на рынок ОАЭ, также предоставляют консультации эмиратским предприятиям, желающим сотрудничать с российской стороной.

"Мы активно развиваем сотрудничество с регионами России. Самарская область заслуженно считается одним из ключевых центров космической отрасли России. В вашем регионе расположены важные предприятия и научные учреждения, которые вносят значительный вклад в развитие космических технологий, — сказал Посол. — Самарская область обладает развитым промышленным комплексом, уникальными природными ресурсами, высоким транзитным и логистическим потенциалом, особыми экономическими зонами, развитой инфраструктурой и научной базой".

Совместные бизнес-проекты, культурные инициативы и образовательные программы формируют основу для дальнейшего развития сотрудничества. В 2026 году исполняется 55 лет становления дипломатических отношений между двумя странами. Этот юбилей, по словам господина Аль Джабера, станет важной вехой в истории двух стран, наполненной экономическими, культурными и научными обменами. "За более чем полвека партнерства обе стороны смогли укрепить взаимопонимание, расширить сотрудничество в различных областях и наладить многогранные связи", — резюмировал он.

Гид потребителя

Последние комментарии

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мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

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А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

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