Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве

В понедельник, 27 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.

Один из вопросов губернатору поступил из г. Тольятти. Жители обратились с просьбой о ремонте аппаратов для лучевой терапии в городской больнице № 5. Из двух установленных аппаратов один находился в неработоспособном состоянии более двух недель, второй также вышел из строя. В результате пациенты региона не получали своевременного лечения.

"На сегодняшний день отремонтированный аппарат введен в эксплуатацию, его работоспособность восстановлена. Диагностика второго аппарата также проведена, сейчас продолжаются ремонтные работы, до 29 апреля планируем ввести в эксплуатацию", — доложил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Губернатор поручил организовать своевременную диагностику подобных медицинских аппаратов, чтобы предупредить возможные поломки.

С просьбой о ремонте дороги до села Смолькино уже не первый год обращаются жители Сызранского района. По их словам, из-за интенсивного трафика асфальт находится в плохом состоянии: дорожное полотно изношено, что приводит к частым ДТП.

И.о. министра транспорта и автомобильных дорог Сергей Неретин сообщил, что разработка проектной документации завершена: "Министерством транспорта завершена разработка проектной документации. Предусмотрено восстановление асфальтобетонного покрытия и ремонт сорока водопропускных труб. В текущем году в июле проведем конкурсные процедуры на строительство и выполнение монтажных работ на данном участке", — прокомментировал ситуацию Сергей Неретин.

Губернатор поручил ускорить эти работы, подчеркнув важность соблюдения технологических требований для повышения скорости и качества выполнения задачи.

О проблемах, с которыми обращаются жители региона в социальных сетях, доложила заместитель руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дина Черемушкина. Так, на территории "Ерик Парка" в микрорайоне "Волгарь" в Самаре футбольное поле в межсезонье превращается в грязевое месиво, а в сухую погоду — в опасную полосу препятствий, что делает его непригодным для использования.

На пересечении улиц Каменногорская и Бобруйская в Самаре копится несанкционированная свалка отходов. Горожане обеспокоены состоянием своего района и просят произвести очистку территории. С подобной проблемой столкнулись также и жители села Богатое: "Несанкционированная свалка уже практически год украшает районный центр", — написали в своем обращении сельчане.

Жильцы дома № 90 на ул. Металлургическая в Самаре сообщают об аварийном состоянии подъезда и просят организовать срочный ремонт. Также в Самаре у дома № 25 по улице Стара-Загора практически полностью разрушено асфальтовое покрытие. Жители поселка Управленческий просят ускорить снос расселенных домов на улице Парижской Коммуны. Люди съехали еще осенью, и теперь открытые настежь здания представляют опасность.

"Я прошу глав муниципалитетов очень внимательно отнестись не только к тем проблемам, которые были представлены здесь, но и к тем, которые поступают в целом в систему ЦУР", — обратился Вячеслав Федорищев к членам Правительства.

Также, на оперативном совещании были озвучены решенные вопросы людей. Так, в Новокуйбышевске восстановлено ограждение спортивной площадки на территории школы № 13 в поселке Русские Липяги. В Самаре восстановлено плиточное покрытие лестницы на Некрасовском спуске, а на улице Полевой приступили к сносу сгоревшего деревянного дома.

В Красноярском районе начали ремонт участка дороги Коммунарский-Яблоневый протяженностью 5,5 км по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Обновление трассы повысит транспортную доступность поселка, который находится в 26 км от райцентра.