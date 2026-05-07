В День радио Вячеслав Федорищев посетил ПГУТИ

В четверг, 7 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Глава региона пообщался со студентами и профессорско-преподавательским составом, ознакомился с образовательной и научной инфраструктурой вуза, включая отдельные базовые кафедры, лаборатории и центры.

"Это один из ведущих образовательных учреждений страны, который выпускает по-настоящему талантливых, интересующихся развитием, профессионалов. Многие ветераны отрасли связи возвращаются преподавать в университет, передавая опыт, знания молодому поколению", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Отметим, развитие кадрового потенциала и научно-образовательной инфраструктуры в сфере телекоммуникаций и цифровых технологий является приоритетом государственной политики и реализуется в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Как отмечал президент России Владимир Путин, широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, предприятие, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

Важную роль в подготовке кадров региона играет Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики. В настоящее время здесь сформировано сообщество высококвалифицированных специалистов и прогрессивной студенческой молодежи. Более 8,2 тыс. студентов обучаются по программам высшего образования и еще свыше тысячи — по программам среднего профессионального образования. В структуру университета входит Самарский колледж связи и Оренбургский филиал.

В ходе общения студенты и сотрудники университета обсудили с главой региона развитие актуальных направлений, а также смогли задать волнующие вопросы.

Вячеслав Федорищев пожелал ребятам успехов в учебе и подчеркнул востребованность и перспективность профессий в сфере связи и информационных технологий.

В качестве преимуществ образовательной организации были отмечены индустриальная направленность и научно-исследовательская база, которая в том числе включает передовые технологии в кибербезопасности и искусственном интеллекте.

Вячеслав Федорищев осмотрел региональный телекоммуникационный тренинг-центр и новый Центр компетенций БПЛА, который открылся в вузе в конце марта текущего года. Центр оснащен современным оборудованием для отработки пилотирования, программирования и обслуживания БПЛА, а также отечественным программным обеспечением. Глава региона рекомендовал выстраивать взаимодействие с партнерами в данной сфере, включая профильные федерации.

"Не будьте изолированы. У вас должно быть нормальное устойчивое партнерство", — акцентировал он.

Отдельное внимание было уделено научно-образовательной лаборатории "Квантовые коммуникации", подключенной к межуниверситетской квантовой сети. Как отмечают сами специалисты университета, будущее — за квантовыми технологиями. Уже сегодня лаборатория позволяет проводить самые передовые научные исследования по вопросам квантовой передачи ключей шифрования, изучать поведение оптических каналов связи, проводить тестирование оптических кабелей производства Самарской оптической кабельной компании, а также обучать студентов на реальном оборудовании.

"Здесь представлены три уровня: стандартный — телекоммуникационный, второй — информационной безопасности, где знакомятся с системой шифрования, с графической защитой информации. И последний слой — это система квантового распределения ключа, которая обеспечивает максимальную надежность при передаче ключей", — пояснил сотрудник университета Михаил Дашков.

По словам ректора ПГУТИ Вадима Ружникова, главная задача установки — предотвратить вторжение злоумышленника в линию связи.

В университете губернатор также ознакомился с работой базовых кафедр — "Цифровые технологии почтовой связи" и "Инженерия искусственного интеллекта", осмотрел музейную экспозицию и фотовыставку "Вы научили нас соединять людей".