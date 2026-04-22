Вячеслав Федорищев поручил усилить антитеррористическую защищенность объектов детского отдыха

В среду, 22 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.
Глава региона сообщил, что в результате очередной массированной атаки противника на Самарскую область с использованием беспилотных летательных аппаратов в Сызрани пострадали мирные жители, двое — погибли, в том числе ребенок.
"Эта варварская акция еще раз продемонстрировала террористическую сущность украинского режима, целями которого являются дестабилизация ситуации в регионе и запугивание населения", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
В рамках повестки участники рассмотрели вопросы обеспечения безопасности, готовности сил и средств к реагированию на угрозы террористического характера в период подготовки и проведения Праздника Весны и Труда, а также 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В своем выступлении губернатор отметил, что в условиях проведения специальной военной операции мероприятия, посвященные 1 Мая и Дню Победы, имеют важнейшее государственное значение — как в политическом, так и социально-идеологическом плане. Они позволяют сплотить общество и напомнить о той высокой цене, которую заплатил советский народ за свободу Родины в борьбе с нацистской угрозой.
Вячеслав Федорищев обратил внимание, что действия противника сегодня направлены не только на объекты критически важной инфраструктуры, но и на места проживания мирных граждан. Фиксируются попытки "раскачать" социальные процессы в обществе, в том числе методами информационной войны.
На заседании также обсудили эффективность принимаемых мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов массового отдыха и оздоровления детей, мест массового пребывания людей.
Было отмечено, что в Самарском регионе расположено более 700 объектов отдыха детей и их оздоровления, где в период летних каникул размещается около 60 тыс. детей. Самарская область также принимает на детский отдых несовершеннолетних из соседних регионов и с приграничных российских территорий, где ведутся боевые действия.
"Многочисленные факты совершения украинскими военными и иностранными наемниками преступлений против мирного населения свидетельствуют о необходимости принятия повышенных мер безопасности на объектах отдыха и оздоровления детей. Реализация таких мероприятий невозможна без установления высокого уровня взаимодействия правоохранительного блока с органами региональной власти", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Глава региона обозначил ряд первостепенных задач. Среди них обеспечение безопасности проведения праздничных мероприятий, антитеррористической защищенности объектов массового отдыха и оздоровления детей, готовность сил и средств к реагированию на возможное осложнение обстановки, а также своевременное пресечение совершения террористических актов. По итогам профильным министерствам и ведомствам даны соответствующие поручения.
