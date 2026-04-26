Самара и Тольятти победили во всероссийском конкурсе проектов по обустройству туристического кода центра города

Самара и Тольятти – победители всероссийского конкурса проектов по обустройству туристического кода центра города, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX. По словам губернатора, это позволит на средства федерального бюджета благоустроить территории и создать комфортные туристические пространства.

"В Самаре на Речном вокзале установят дополнительные ярмарочные павильоны. В Автозаводском районе Тольятти сделают навигацию, малые архитектурные формы, смотровые площадки и различные декоративные элементы. В сквере им. В. Н. Полякова по инициативе ветеранов АвтоВАЗа планируется установить памятник первому генеральному директору завода", — уточнил глава Самарской области.

Конкурс по обустройству туристического кода центра города проводится правительством РФ в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".