"Практика" продолжает готовить к застройке дворы на ул. Тухачевского в Самаре

Проект точечной застройки в Самаре, вызвавший недовольство местных жителей и вопросы у губернатора Вячеслава Федорищева, продолжают готовить к реализации. Речь о площадке в границах улиц Мориса Тореза, Партизанской и Тухачевского. Здесь по заказу застройщика провели археологическое обследование.

Напомним, участок площадью 3,5 тыс. кв. м, находящийся во дворах между хрущевками намерено освоить ООО "СЗ "Практика-Центр". Это одна из структур уральской девелоперской компании "Практика", с которой самарский минстрой заключил соглашение на ПМЭФ-2025.

Участок с 2013 г. принадлежит областному Фонду развития жилищного строительства (ФРЖС, бывший СОФЖИ). Фонд заключил договор с инвестором, в рамках которого на этой территории планируется строительство жилого комплекса.

В минстрое сообщали, что концепцией предусмотрено строительство жилого комплекса переменной этажности с максимальной высотой до 19 этажей. При этом основную часть застройки составят мало- и среднеэтажные здания высотой до 9 этажей. Предусмотрены подземный и многоуровневый паркинги, детские и спортивные площадки. Также запланирована реконструкция существующего спортивного корта на прилегающей территории.

Планы застройки вызвали недовольство местных жителей, которые обратились в том числе к губернатору. В апреле их обращение было рассмотрено на оперативном совещании облправительства. Вячеслав Федорищев тогда напомнил, что отказ от точечного строительства поставлен в приоритет новой градостроительной политики, и попросил профильных министров объяснить ситуацию.

Андрей Грачев, на тот момент возглавлявший министерство градостроительной политики (покинул пост в мае), пояснил, что градостроительный план участка был выдан в апреле 2025 г., то есть до корректировки Правил землепользования и застройки, направленной на уход от точечной застройки.

Губернатор поручил разобраться в ситуации и провести проверку действий ФРЖС.

фото с сайта Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия

На днях Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области опубликовала акт государственной историко-культурной экспертизы по итогам археологического обследования участка. Согласно документу, заказчиком обследования выступало ООО "СЗ "Практика-Центр". Археологи работали на участке в июне этого года, заложив один рекогносцировочный шурф. "Признаков наличия древнего культурного слоя или находок в рекогносцировочном шурфе не обнаружено", - указывается в отчете.