"Практика" продолжает готовить к застройке дворы на ул. Тухачевского в Самаре

Проект точечной застройки в Самаре, вызвавший недовольство местных жителей и вопросы у губернатора Вячеслава Федорищева, продолжают готовить к реализации. Речь о площадке в границах улиц Мориса Тореза, Партизанской и Тухачевского. Здесь по заказу застройщика провели археологическое обследование.
Напомним, участок площадью 3,5 тыс. кв. м, находящийся во дворах между хрущевками намерено освоить ООО "СЗ "Практика-Центр". Это одна из структур уральской девелоперской компании "Практика", с которой самарский минстрой заключил соглашение на ПМЭФ-2025.
Участок с 2013 г. принадлежит областному Фонду развития жилищного строительства (ФРЖС, бывший СОФЖИ). Фонд заключил договор с инвестором, в рамках которого на этой территории планируется строительство жилого комплекса.
В минстрое сообщали, что концепцией предусмотрено строительство жилого комплекса переменной этажности с максимальной высотой до 19 этажей. При этом основную часть застройки составят мало- и среднеэтажные здания высотой до 9 этажей. Предусмотрены подземный и многоуровневый паркинги, детские и спортивные площадки. Также запланирована реконструкция существующего спортивного корта на прилегающей территории.
Планы застройки вызвали недовольство местных жителей, которые обратились в том числе к губернатору. В апреле их обращение было рассмотрено на оперативном совещании облправительства. Вячеслав Федорищев тогда напомнил, что отказ от точечного строительства поставлен в приоритет новой градостроительной политики, и попросил профильных министров объяснить ситуацию.
Андрей Грачев, на тот момент возглавлявший министерство градостроительной политики (покинул пост в мае), пояснил, что градостроительный план участка был выдан в апреле 2025 г., то есть до корректировки Правил землепользования и застройки, направленной на уход от точечной застройки.
Губернатор поручил разобраться в ситуации и провести проверку действий ФРЖС.
На днях Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области опубликовала акт государственной историко-культурной экспертизы по итогам археологического обследования участка. Согласно документу, заказчиком обследования выступало ООО "СЗ "Практика-Центр". Археологи работали на участке в июне этого года, заложив один рекогносцировочный шурф. "Признаков наличия древнего культурного слоя или находок в рекогносцировочном шурфе не обнаружено", - указывается в отчете.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет