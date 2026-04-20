Самарский девелопер принял участие во Всероссийском жилищном конгрессе в Санкт-Петербурге

Холдинг "Глобал Вижн", который реализует в Самаре макрорайон "Амград", стал участником Всероссийского жилищного конгресса, который прошёл с 14 по 16 апреля в Санкт-Петербурге. Мероприятие традиционно объединяет ключевых игроков рынка недвижимости со всей страны и выступает площадкой для обсуждения актуальных трендов отрасли.

В течение трёх дней участники конгресса работали в насыщенной деловой программе: конференции, мастер-классы, клубы, бизнес-туры, а также закрытые встречи с лидерами рынка. Эксперты обсуждали развитие девелопмента, новые подходы к проектированию и изменения в потребительском спросе.

Команда "Глобал Вижн" не только следила за повесткой и обменивалась опытом с коллегами, но и приняла активное участие в программе. Представители холдинга провели ряд деловых встреч с партнёрами и экспертами отрасли.

В рамках конгресса специалисты компании выступили в качестве спикеров. Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Яна Чернухина представила кейс макрорайона "Амград", поделившись практическим опытом реализации проекта.

По итогам мероприятия команда холдинга была отмечена дипломом участника. Участие в конгрессе позволило "Глобал Вижн" укрепить профессиональные связи, зафиксировать ключевые тренды рынка и наметить новые направления для развития.