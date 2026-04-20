Самарский девелопер принял участие во Всероссийском жилищном конгрессе в Санкт-Петербурге

Холдинг "Глобал Вижн", который реализует в Самаре макрорайон "Амград", стал участником Всероссийского жилищного конгресса, который прошёл с 14 по 16 апреля в Санкт-Петербурге. Мероприятие традиционно объединяет ключевых игроков рынка недвижимости со всей страны и выступает площадкой для обсуждения актуальных трендов отрасли.
В течение трёх дней участники конгресса работали в насыщенной деловой программе: конференции, мастер-классы, клубы, бизнес-туры, а также закрытые встречи с лидерами рынка. Эксперты обсуждали развитие девелопмента, новые подходы к проектированию и изменения в потребительском спросе.
Команда "Глобал Вижн" не только следила за повесткой и обменивалась опытом с коллегами, но и приняла активное участие в программе. Представители холдинга провели ряд деловых встреч с партнёрами и экспертами отрасли.
В рамках конгресса специалисты компании выступили в качестве спикеров. Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Яна Чернухина представила кейс макрорайона "Амград", поделившись практическим опытом реализации проекта.
По итогам мероприятия команда холдинга была отмечена дипломом участника. Участие в конгрессе позволило "Глобал Вижн" укрепить профессиональные связи, зафиксировать ключевые тренды рынка и наметить новые направления для развития.
Последние комментарии
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...