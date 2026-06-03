Дома для детей-сирот поставлены на кадастровый учет самарским Росреестром

8 многоквартирных домов введены в эксплуатацию и поставлены на государственный кадастровый учет в Ставропольском районе Самарской области.
Строительство осуществлялось на основании инвестирования администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области в целях обеспечения жильем детей-сирот Ставропольского района.
Все проверки и учетно-регистрационные действия по указанным объектам проводились в приоритетном порядке для того, чтобы ко Дню защиты детей администрация района могла передать ключи от 64 квартир их получателям.
Администрация района на территории села Подстепки муниципального района Ставропольский всего инвестирует строительство комплекса из 16 многоквартирных домов, все квартиры в которых предназначены для бесплатного предоставления детям-сиротам. Еще 8 таких же многоквартирных домов по условиям зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве будут введены в эксплуатацию до конца текущего года.
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Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...