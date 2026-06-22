Компанию "Волжский град" включили в реестр недобросовестных поставщиков

СК "Волжский град" Сергея Натальчука включили в реестр недобросовестных поставщиков. Информация размещена в реестре 17 июня этого года, а планируемая дата исключения — 28 мая 2027 года.

Согласно реестру, причиной стало уклонение победителя от заключения контракта. Судя по открытым данным, компанию признавали уклонившейся от капремонта самарской школы под номером 8.

Интересно, что "Волжский град" недавно вызвал серьезные претензии областных властей и по другой причине. 8 июня этого года губернатор Вячеслав Федорищев и зампред правительства Самарской области Регина Воробьева побывали на стройке дома-интерната для престарелых на 8-й просеке в Самаре. Здание возводила компания "Волжский град" Сергея Натальчука, но не выполнила условий контракта.

В период строительства дома-интерната для престарелых Госстройнадзор выявил отставание от графика и нарушения технологии: отсутствие железобетонных стен, недостаточно прочные перекрытия и т. д. Компании выдали предписание для устранения нарушений, но они не были исправлены. Управление капстроительства в феврале 2026 г. было вынуждено расторгнуть контракт. В правительстве рассчитывают вернуть в казну 405,673 млн рублей.