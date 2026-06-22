Компанию "Волжский град" включили в реестр недобросовестных поставщиков

СК "Волжский град" Сергея Натальчука включили в реестр недобросовестных поставщиков. Информация размещена в реестре 17 июня этого года, а планируемая дата исключения — 28 мая 2027 года.
Согласно реестру, причиной стало уклонение победителя от заключения контракта. Судя по открытым данным, компанию признавали уклонившейся от капремонта самарской школы под номером 8.
Интересно, что "Волжский град" недавно вызвал серьезные претензии областных властей и по другой причине. 8 июня этого года губернатор Вячеслав Федорищев и зампред правительства Самарской области Регина Воробьева побывали на стройке дома-интерната для престарелых на 8-й просеке в Самаре. Здание возводила компания "Волжский град" Сергея Натальчука, но не выполнила условий контракта.
В период строительства дома-интерната для престарелых Госстройнадзор выявил отставание от графика и нарушения технологии: отсутствие железобетонных стен, недостаточно прочные перекрытия и т. д. Компании выдали предписание для устранения нарушений, но они не были исправлены. Управление капстроительства в феврале 2026 г. было вынуждено расторгнуть контракт. В правительстве рассчитывают вернуть в казну 405,673 млн рублей.
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Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...