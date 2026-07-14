В минграде разработают новые требования к архитектурно-градостроительному облику Самары

Новые требования к архитектурно-градостроительному облику Самары разрабатывают в минграде. В новом документе предстоит учесть несколько десятков предложений от экспертов, архитекторов, девелоперов.

Предстоит разработать и внести изменения в градостроительный регламент, который содержит требования к АГО (архитектурно-градостроительный облик). Работу проводят минград и АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области".

Пока же предлагается всю территорию Самары разделить на две больших зоны: первая - это АГО для исторического поселения и вторая - для всей остальной Самары. Вторая часть, в свою очередь, тоже будет делиться на несколько подзон. В зависимости от зон будут разные требования к общественно-транспортному каркасу, к рядовой застройке и ансамблевой застройке.

"Важно сейчас соотнести все требования по АГО с единым документом территориального планирования Самары. Например, учесть зоны магистрали Центральная, которая будет построена в будущем, в целом посмотреть на транспортный каркас. И также в целом надо смотреть вперед - как требования к АГО в итоге будут влиять на получение разрешения на строительство в будущем", - прокомментировала министр градостроительной политики Самарской области Екатерина Семенова.

Требования к АГО предстоит унифицировать и сделать менее объемными. Минград и АНО дополнительно разработают методические материалы для архитекторов, проектных организаций и девелоперов.