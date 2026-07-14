В минграде разработают новые требования к архитектурно-градостроительному облику Самары

Новые требования к архитектурно-градостроительному облику Самары разрабатывают в минграде. В новом документе предстоит учесть несколько десятков предложений от экспертов, архитекторов, девелоперов.
Предстоит разработать и внести изменения в градостроительный регламент, который содержит требования к АГО (архитектурно-градостроительный облик). Работу проводят минград и АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области".
Пока же предлагается всю территорию Самары разделить на две больших зоны: первая - это АГО для исторического поселения и вторая - для всей остальной Самары. Вторая часть, в свою очередь, тоже будет делиться на несколько подзон. В зависимости от зон будут разные требования к общественно-транспортному каркасу, к рядовой застройке и ансамблевой застройке.
"Важно сейчас соотнести все требования по АГО с единым документом территориального планирования Самары. Например, учесть зоны магистрали Центральная, которая будет построена в будущем, в целом посмотреть на транспортный каркас. И также в целом надо смотреть вперед - как требования к АГО в итоге будут влиять на получение разрешения на строительство в будущем", - прокомментировала министр градостроительной политики Самарской области Екатерина Семенова.
Требования к АГО предстоит унифицировать и сделать менее объемными. Минград и АНО дополнительно разработают методические материалы для архитекторов, проектных организаций и девелоперов.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает