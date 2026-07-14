У самарского автомобилиста забрали "мигалки" и лишили права управления авто

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Житель Самары незаконно оборудовал свой автомобиль светодиодными сигналами красного и синего цвета. Такой "апгрейд" обернулся для него серьезными последствиями, об этом информировала пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.