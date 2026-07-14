У самарского автомобилиста забрали "мигалки" и лишили права управления авто

Житель Самары незаконно оборудовал свой автомобиль светодиодными сигналами красного и синего цвета. Такой "апгрейд" обернулся для него серьезными последствиями, об этом информировала пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.
Правоохранители зафиксировали нарушение и составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ: установка подобных световых приборов запрещена, поскольку они имитируют спецсигналы.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения права управления транспортным средством и конфискации приборов. Судебные приставы в рамках исполнительного производства изъяли у нарушителя орудия правонарушения - световые устройства передали в Росимущество для уничтожения. Исполнительное производство завершено.
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Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
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