В Самаре пресечена схема хищения горючего

Двух водителей автобойлеров правоохранители задержали прямо во время незаконного слива нефтепродуктов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

23 июня сотрудники 4-го оперативного отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области выехали на базу на ул. Грозненской в Самаре. Основанием для спецоперации стала поступившая оперативная информация.

Задержанными оказались два местных жителя - водители 40 и 43 лет. В момент прибытия полиции мужчины перекачивали бензин и дизельное топливо в пластиковые емкости, общий объем тары превышал 250 литров. В числе похищаемых нефтепродуктов были бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо.

На месте происшествия были изъяты не только сами нефтепродукты, но и пустые емкости, а также специализированное оборудование, в том числе приспособления для вскрытия пломб и подключения к горловинам цистерн. Кроме того, правоохранители забрали образцы топлива из автобочек, товарно-транспортные документы, видеорегистратор и мобильные телефоны подозреваемых.

В ходе дальнейшей работы полицейские выявили склад, где злоумышленники хранили похищенное. При осмотре помещения обнаружили свыше 100 литров топлива, подготовленного к продаже, а также пустые емкости и черновые записи, в которых содержались списки потенциальных покупателей.

Ущерб, нанесенный предприятию топливно-энергетического комплекса, составил более 1,2 млн рублей.

Доставленные в отдел полиции мужчины, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности, в ходе опроса признали часть вменяемых им в вину действий. "В настоящее время следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Самарской области продолжается расследование двух уголовных дел, возбужденных в отношении задержанных по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 3 ст. 158 УК РФ", - прокомментировали в управлении.

На данный момент в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.