В Самаре пресечена схема хищения горючего

Двух водителей автобойлеров правоохранители задержали прямо во время незаконного слива нефтепродуктов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
23 июня сотрудники 4-го оперативного отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области выехали на базу на ул. Грозненской в Самаре. Основанием для спецоперации стала поступившая оперативная информация.
Задержанными оказались два местных жителя - водители 40 и 43 лет. В момент прибытия полиции мужчины перекачивали бензин и дизельное топливо в пластиковые емкости, общий объем тары превышал 250 литров. В числе похищаемых нефтепродуктов были бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо.
На месте происшествия были изъяты не только сами нефтепродукты, но и пустые емкости, а также специализированное оборудование, в том числе приспособления для вскрытия пломб и подключения к горловинам цистерн. Кроме того, правоохранители забрали образцы топлива из автобочек, товарно-транспортные документы, видеорегистратор и мобильные телефоны подозреваемых.
В ходе дальнейшей работы полицейские выявили склад, где злоумышленники хранили похищенное. При осмотре помещения обнаружили свыше 100 литров топлива, подготовленного к продаже, а также пустые емкости и черновые записи, в которых содержались списки потенциальных покупателей.
Ущерб, нанесенный предприятию топливно-энергетического комплекса, составил более 1,2 млн рублей.
Доставленные в отдел полиции мужчины, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности, в ходе опроса признали часть вменяемых им в вину действий. "В настоящее время следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Самарской области продолжается расследование двух уголовных дел, возбужденных в отношении задержанных по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 3 ст. 158 УК РФ", - прокомментировали в управлении.
На данный момент в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках