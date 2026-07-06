Экс‑начальник Росгвардии выплатил миллионный штраф

Приставы добились полной выплаты уголовного штрафа и исполнительского сбора с бывшего начальника подразделения Росгвардии.

Установлено, что должник, ранее занимавший должность начальника управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии, на протяжении нескольких лет занимался попустительством по службе, а именно вымогал денежные средства у своих подчиненных.

"За каждый подписанный им договор на охрану объектов он брал со своих подчиненных от 1 до 4 тысяч рублей. В общей сумме размер денежного вознаграждения составил 118 500 рублей", — уточняют в специализированном отделе судебных приставов по Самарской области ГМУ ФССП.

После раскрытия преступной схемы суд приговорил должностное лицо к лишению свободы на срок 2,5 года, а также к уголовному штрафу, равному 10-кратной сумме взятки, — 1 млн 185 тыс. рублей. Поскольку добровольно штраф не был погашен, судебные приставы ограничили должнику выезд за рубеж, арестовали счета и начислили исполнительский сбор 82 тыс. рублей. В результате принятых мер вся сумма была выплачена в полном объеме.