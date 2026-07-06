Экс‑начальник Росгвардии выплатил миллионный штраф

Приставы добились полной выплаты уголовного штрафа и исполнительского сбора с бывшего начальника подразделения Росгвардии.
Установлено, что должник, ранее занимавший должность начальника управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии, на протяжении нескольких лет занимался попустительством по службе, а именно вымогал денежные средства у своих подчиненных.
"За каждый подписанный им договор на охрану объектов он брал со своих подчиненных от 1 до 4 тысяч рублей. В общей сумме размер денежного вознаграждения составил 118 500 рублей", — уточняют в специализированном отделе судебных приставов по Самарской области ГМУ ФССП.
После раскрытия преступной схемы суд приговорил должностное лицо к лишению свободы на срок 2,5 года, а также к уголовному штрафу, равному 10-кратной сумме взятки, — 1 млн 185 тыс. рублей. Поскольку добровольно штраф не был погашен, судебные приставы ограничили должнику выезд за рубеж, арестовали счета и начислили исполнительский сбор 82 тыс. рублей. В результате принятых мер вся сумма была выплачена в полном объеме.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках