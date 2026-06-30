УФСБ пресекло деятельность шпиона на территории Самарской области

Сотрудники УФСБ по Самарской области остановили преступную деятельность самарца, который занимался шпионажем и участвовал в работе экстремистской организации.
Силовиками установлено, что гражданин по заданию, полученному от представителя иностранной организации, неоднократно передавал данные о передвижении военной техники по Самарской области, а также информацию о нахождении на территории региона железнодорожного транспортного узла, используемого в интересах проведения СВО.
Следствие УФСБ завело на задержанного уголовное дело сразу по двум статьям — "Госизмена" и "Участие в деятельности экстремистской организации".
"Решением Самарского областного суда фигурант признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, со штрафом в размере 100 тысяч рублей", — уточнили в УФСБ России по Самарской области.
Приговор суда вступил в законную силу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках