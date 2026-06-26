В Самаре задержали налоговика за разглашение тайны

Силовики задержали в Самарской области главного государственного налогового инспектора, причастного к незаконному разглашению сведений, составляющих налоговую тайну. Об этом сообщили источники Волга Ньюс в правоохранительных органах.

"Сотрудница в помещении своего рабочего кабинета в нарушение требований регламента скопировала сведения, составляющие налоговую тайну, без согласия их владельца для дальнейшей передачи полученных сведений третьим лицам", — сообщают источники Волга Ньюс.

В следственной части управления МВД по Самаре возбудили уголовное дело в отношении налоговика по ч. 2 ст. 183 УК России (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). Сейчас правоохранители выясняют все детали этой ситуации, а также устанавливают, кто еще мог быть причастен к преступлению.

Сотруднице налоговой грозит наказание вплоть до реального лишения свободы.