В Самаре задержали налоговика за разглашение тайны

Силовики задержали в Самарской области главного государственного налогового инспектора, причастного к незаконному разглашению сведений, составляющих налоговую тайну. Об этом сообщили источники Волга Ньюс в правоохранительных органах.
"Сотрудница в помещении своего рабочего кабинета в нарушение требований регламента скопировала сведения, составляющие налоговую тайну, без согласия их владельца для дальнейшей передачи полученных сведений третьим лицам", — сообщают источники Волга Ньюс.
В следственной части управления МВД по Самаре возбудили уголовное дело в отношении налоговика по ч. 2 ст. 183 УК России (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). Сейчас правоохранители выясняют все детали этой ситуации, а также устанавливают, кто еще мог быть причастен к преступлению.
Сотруднице налоговой грозит наказание вплоть до реального лишения свободы.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках