16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре задержали налоговика за разглашение тайны Конфликт на пляже Самарской области закончился трагедией Из‑за подпольного майнинга в Самаре предприятие потеряло свыше 7 млн рублей Месть за дорожную грубость обернулась уголовным делом Самарская студентка лишилась 65 тыс. руб., пытаясь пройти регистрацию для трудоустройства

Преступления Происшествия

В Самаре задержали налоговика за разглашение тайны

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 167
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Силовики задержали в Самарской области главного государственного налогового инспектора, причастного к незаконному разглашению сведений, составляющих налоговую тайну. Об этом сообщили источники Волга Ньюс в правоохранительных органах.

"Сотрудница в помещении своего рабочего кабинета в нарушение требований регламента скопировала сведения, составляющие налоговую тайну, без согласия их владельца для дальнейшей передачи полученных сведений третьим лицам", — сообщают источники Волга Ньюс.

В следственной части управления МВД по Самаре возбудили уголовное дело в отношении налоговика по ч. 2 ст. 183 УК России (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). Сейчас правоохранители выясняют все детали этой ситуации, а также устанавливают, кто еще мог быть причастен к преступлению.

Сотруднице налоговой грозит наказание вплоть до реального лишения свободы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5