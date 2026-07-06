Владелец американских горок проиграл борьбу за землю в парке "Дружба"

Владелец бывшего аттракциона "Катальные горки" в парке "Дружба" проиграл серию судов в борьбе за право сохранить за собой крупный участок.

ООО "Спорт парк", став собственником сооружений развлекательного комплекса, инициировал демонтаж строений. В комплекс входили американские горки, сцена, подстанция, автостоянка с будкой и туалет. Все эти объекты были оформлены по отдельности как недвижимость и внесены в ЕГРН.

Одновременно в арбитражном суде началось рассмотрение спора между городской властью и компанией, которая претендовала на право аренды земельного участка в парке "Дружба". Как "Спорт парк" планировал использовать территорию, не уточняется. Ключевым доводом в этих требованиях было наличие права собственности на объекты недвижимости "Катальных горок".

Пока шли разбирательства относительно того, являются ли сооружения аттракциона объектами недвижимости, "Спорт парк" приступил к демонтажу горок. К началу 2025 г. сотрудник департамента управления имуществом зафиксировал, что аттракцион демонтирован.

Летом того же года Арбитражный суд Самарской области признал отсутствующим право собственности ООО "Спорт Парк" на аттракцион "Катальные горы", автостоянку, сооружение-сцену, зданий подстанции и туалета.

В июне и июле 2026 г. суд вынес сразу три определения, которыми отказал в предоставлении в аренду земельного участка под бывшим аттракционом, а также обязал снести оставшиеся сооружения на территории парка в течение 30 дней после вступления решения в силу.

На данный момент спорный земельный участок имеет площадь 20,1 тыс. кв. м и, по данным муниципального геопортала, относится к категории населенных пунктов, зона Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения).

Напомним, смену зонирования территории инициировал в 2020 г. прежний собственник американских горок ООО "Стандарт": с Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на Ц-4с. Тогда заявлялось о планах строительства объекта спортивно-зрелищного назначения.