Владелец американских горок проиграл борьбу за землю в парке "Дружба"

Владелец бывшего аттракциона "Катальные горки" в парке "Дружба" проиграл серию судов в борьбе за право сохранить за собой крупный участок.
ООО "Спорт парк", став собственником сооружений развлекательного комплекса, инициировал демонтаж строений. В комплекс входили американские горки, сцена, подстанция, автостоянка с будкой и туалет. Все эти объекты были оформлены по отдельности как недвижимость и внесены в ЕГРН.
Одновременно в арбитражном суде началось рассмотрение спора между городской властью и компанией, которая претендовала на право аренды земельного участка в парке "Дружба". Как "Спорт парк" планировал использовать территорию, не уточняется. Ключевым доводом в этих требованиях было наличие права собственности на объекты недвижимости "Катальных горок".
Пока шли разбирательства относительно того, являются ли сооружения аттракциона объектами недвижимости, "Спорт парк" приступил к демонтажу горок. К началу 2025 г. сотрудник департамента управления имуществом зафиксировал, что аттракцион демонтирован.
Летом того же года Арбитражный суд Самарской области признал отсутствующим право собственности ООО "Спорт Парк" на аттракцион "Катальные горы", автостоянку, сооружение-сцену, зданий подстанции и туалета.
В июне и июле 2026 г. суд вынес сразу три определения, которыми отказал в предоставлении в аренду земельного участка под бывшим аттракционом, а также обязал снести оставшиеся сооружения на территории парка в течение 30 дней после вступления решения в силу.
На данный момент спорный земельный участок имеет площадь 20,1 тыс. кв. м и, по данным муниципального геопортала, относится к категории населенных пунктов, зона Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения).
Напомним, смену зонирования территории инициировал в 2020 г. прежний собственник американских горок ООО "Стандарт": с Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на Ц-4с. Тогда заявлялось о планах строительства объекта спортивно-зрелищного назначения.
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Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.