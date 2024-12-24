16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владелец "американских горок" получил шанс на землю в парке "Дружба" Иван Манаев: В Самарской области появится единый институт развития Минпромторг России зарегистрировал в Самарской области кластер инновационного станкостроения "РУДА" Бизнес Самарской области привлек более 19 млрд рублей при помощи "зонтичных" поручительств Господдержка помогает развиваться самарскому производству функциональных продуктов

Государство и Бизнес Экономическая политика

Владелец "американских горок" получил шанс на землю в парке "Дружба"

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 136
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Суд обязал департамент управления имуществом Самары рассмотреть заявление ООО "Спорт парк" о предоставлении в аренду земельного участка в парке "Дружба".

Фото: Юлия Шехмаметьева

"Спорт парк", став собственником "американских горок" в начале 2023 г., тогда же приступило к оформлению земли под аттракционом. Компания просила департамент управления имуществом Самары предоставить участок площадью 20 тыс. кв. м под горками в аренду без проведения торгов. Власти сослались на невозможность рассмотреть этот вопрос. 

На спорной территории расположены аттракцион "Катальные горки" и сопутствующая инфраструктура. Права на эти объекты стали предметом другого судебного разбирательства. Департамент управления имуществом оспаривал право собственности "Спорт парка" на "американские горки", сцену, подстанцию, автостоянку с будкой и туалет. По мнению властей, аттракцион и сопутствующие строения не являются объектами недвижимости.

Судебная экспертиза опровергла эти доводы. Арбитраж согласился с департаментом лишь частично: в отношении сцены и стоянки.

Решение по этому делу повлияло на исход земельного спора. Теперь департамент управления имуществом должен рассмотреть возможность предоставления участка ООО "Спорт парк" без проведения торгов.

Напомним, ранее "американские горки" принадлежали ООО "Стандарт". По договору купли-продажи от 14 декабря 2022 г. новым собственником аттракциона стал "Спорт парк". Осенью 2024 г. появилась информация о демонтаже горок.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Спорт парк" зарегистрировано в Самаре в 2019 г. с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Чистый убыток в 2023 г. составил 818 тыс. рублей. Владелец и гендиректор - Юрий Вехаев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5