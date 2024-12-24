Владелец "американских горок" получил шанс на землю в парке "Дружба"

Суд обязал департамент управления имуществом Самары рассмотреть заявление ООО "Спорт парк" о предоставлении в аренду земельного участка в парке "Дружба".

"Спорт парк", став собственником "американских горок" в начале 2023 г., тогда же приступило к оформлению земли под аттракционом. Компания просила департамент управления имуществом Самары предоставить участок площадью 20 тыс. кв. м под горками в аренду без проведения торгов. Власти сослались на невозможность рассмотреть этот вопрос.

На спорной территории расположены аттракцион "Катальные горки" и сопутствующая инфраструктура. Права на эти объекты стали предметом другого судебного разбирательства. Департамент управления имуществом оспаривал право собственности "Спорт парка" на "американские горки", сцену, подстанцию, автостоянку с будкой и туалет. По мнению властей, аттракцион и сопутствующие строения не являются объектами недвижимости.

Судебная экспертиза опровергла эти доводы. Арбитраж согласился с департаментом лишь частично: в отношении сцены и стоянки.

Решение по этому делу повлияло на исход земельного спора. Теперь департамент управления имуществом должен рассмотреть возможность предоставления участка ООО "Спорт парк" без проведения торгов.

Напомним, ранее "американские горки" принадлежали ООО "Стандарт". По договору купли-продажи от 14 декабря 2022 г. новым собственником аттракциона стал "Спорт парк". Осенью 2024 г. появилась информация о демонтаже горок.