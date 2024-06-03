Владелец "американских горок" отстоял право на них в суде

Властям Самары не удалось лишить собственника "американских горок" в парке "Дружба" права на них. Арбитражный суд Самарской области подтвердил притязания владельца аттракциона - ООО "Спорт парк" - на катальные горки и сопутствующие объекты, но не все.

"Спорт парк" стало собственником "американских горок" в начале 2023 года. До этого комплекс принадлежал ООО "Стандарт". Новый владелец приступил к оформлению земли под аттракционом и попросил департамент управления имуществом Самары предоставить участок под горками площадью 20 тыс. кв. м в аренду без проведения торгов. Власти сослались на невозможность рассмотреть этот вопрос. Спор перешел в судебную плоскость и пока не разрешился.

Параллельно департамент управления имуществом оспаривал право собственности "Спорт парка" на "американские горки", сцену, подстанцию, автостоянку с будкой и туалет. По мнению властей, аттракцион и сопутствующие строения не являются объектами недвижимости.

Кроме того, они находятся в зоне парков, бульваров, набережных зон (зона Р-2). "Следовательно, земельный участок, занимаемый спорными объектами, относится к местам общего пользования, и не может быть застроен объектами капитального строительства", - приводится в определении позиция департамента.

По делу была проведена экспертиза, выводы которой оказались лишь частично в пользу истца. Эксперт заключил, что сам аттракцион, туалет и подстанция являются объектами недвижимости, а вот сцена и стоянка с будкой - нет. Арбитраж согласился с этими выводами и поддержал требования департамента лишь в отношении сцены и стоянки.

Это решение может повлиять на исход другого иска городских властей, в котором те требуют освободить земельный участок в парке "Дружба" от конструкций "американских горок". В то же время жители Самары в соцсетях обращают внимание властей и контролирующих органов на опасность аттракциона и прикладывают видео, на котором подростки забираются и ходят по конструкциям горок.