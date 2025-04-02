Разобраться в торгах и закупках: "Мой бизнес" запускает комплексную услугу для предпринимателей

Региональный центр "Мой бизнес" проводит новый набор предпринимателей на получение комплексной услуги "Развитие бизнеса через электронные торги и закупки".
На тренинге и консультации 16 и 17 апреля предприниматели узнают, что нужно для выхода на рынок закупок, как зарегистрироваться в Единой информационной системе, как искать нужные торги и подготовить заявку на участие, какие преференции действуют для МСП в закупках, и каковы законодательные аспекты при работе на электронной торговой площадке.
Участие в закупках открывает перед субъектами малого и среднего предпринимательства новые перспективы для роста, позволяет выйти на новые рынки и получить дополнительную прибыль. При участии в закупках для субъектов МСП действуют множество преференций.
Региональный центр "Мой бизнес" помогает предпринимателям осваивать это направление, предлагая комплексную услугу "Развитие бизнеса через электронные торги и закупки". Опытные спикеры программы помогут бизнесменам освоиться в сфере электронных закупок.
Один из получателей комплексной услуги в 2024 году — индивидуальный предприниматель Роман Мельников. Свой бизнес по экспедированию грузов Роман начал развивать буквально год назад, молодое предприятие размещается в Похвистнево, но оказывает услуги по всей стране.
На старте бизнеса молодому предпринимателю помогла господдержка: Роман обратился в центр "Мой бизнес", где записался на участие в программе по развитию бизнеса через электронные торги и закупки. Кроме того, как начинающий предприниматель, он взял льготный займ в Гарантийном фонде Самарской области под 1%.
"Получил кредит под оборот, эта сумма помогла мне начать действовать и зарабатывать. Получение комплексной услуги по торгам и закупкам, а также самостоятельное изучение материала, помогло найти новых клиентов. Получилось выиграть 5 закупок и исполнить их в 4 квартале, хоть первый контракт и исполнил в небольшой минус, но последующий за ним перекрыл этот минус и удалось заработать 100 тыс. чистыми за две недели", — делится бизнес-успехами Роман Мельников.
В планах у предпринимателя выйти на коммерческие торги, приобрести грузовые автомобили, нанять водителей и оказывать более широкий спектр услуг.
Подробности о получении комплексной услуги и регистрация на отбор по ссылке.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?