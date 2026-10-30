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Государство и Бизнес Экономическая политика

Центр "Мой бизнес" Самарской области и компания "Новаторикс" подписали соглашение о сотрудничестве

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный центр "Мой бизнес" Самарской области и компания "Новаторикс" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационной поддержки предпринимателей и развития ИИ-консультанта для бизнеса. Подписание состоялось на форуме "Дни креативной экономики" в Санкт-Петербурге.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Подписание соглашения - важный шаг в развитии единой цифровой экосистемы поддержки предпринимательства. Искусственный интеллект сегодня перестает быть просто модной технологией и становится реальным рабочим инструментом, который экономит самый ценный ресурс бизнеса - время. С помощью сервиса предприниматели могут получать понятные ответы на практические вопросы, от работы с маркетплейсами до мер государственной поддержки. Важно, чтобы обратная связь от предпринимателей становилась основой для совершенствования мер поддержки", - прокомментировала Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области.

ИИ-консультант "Новаторикс" разрабатывался по поручению Минэкономразвития России, чтобы упростить для бизнеса поиск и подбор мер государственной поддержки, сократить временные затраты на получение необходимой информации, повысить доступность инструментов развития и создать дополнительные возможности для привлечения финансирования.

С помощью сервиса предприниматели, продавцы маркетплейсов, владельцы пунктов выдачи заказов могут не только разобраться в вопросах платформенной экономики, но и подобрать подходящие региональные и федеральные меры поддержки под свои задачи, а также узнать о доступных программах и инструментах развития. Цифровой виджет "Новаторикс" вскоре появится на сайте регионального центра "Мой бизнес" mybiz63.ru.

Одно из ключевых достоинств - собственная верифицированная база знаний. В отличие от обычных ИИ-сервисов, которые ищут ответы в интернете, "Новаторикс" опирается только на проверенные и актуальные данные. Это позволяет минимизировать риск получения некорректной информации и обеспечивает пользователям достоверные консультации.

Расширение сотрудничества проекта "Новаторикс" с региональными центрами "Мой бизнес" по всей стране служит значимым этапом развития единой цифровой инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в России. Интеграция технологий искусственного интеллекта в деятельность центров позволит повысить доступность информационно-консультационных услуг, сократить временные затраты бизнеса на получение необходимой информации и обеспечить дополнительные инструменты анализа потребностей предпринимательского сообщества.

Сайт: новаторикс.рф.

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Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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