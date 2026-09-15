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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области определили лучший женский проект программы "Мама-предприниматель"

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В центре "Мой бизнес" Самарской области завершился региональный этап федеральной образовательной программы "Мама-предприниматель". В этом году на участие в проекте поступило более 220 заявок, 70 жительниц региона стали участницами программы.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Победительницей стала предпринимательница из Самары Ольга Гапеева с проектом "Декор-бюро" - производство металлокаркасов для студий декора. Она получит денежный приз в размере 150 тысяч рублей от фонда "Наше будущее" и сможет побороться за главный приз федерального финала - 1 миллион рублей. Предпринимательница потратит средства на продвижение и дальнейшее развитие своего бизнеса.

"Шла на программу без особых амбиций, понимала, что будет много хороших бизнес-проектов. Но я шла прежде всего за знаниями, потому что знаю как предприниматель и как человек, который набивает шишки на собственном опыте, знаний всегда не хватает. Однако на программе получила гораздо больше - новые знакомства, коллаборации и главный приз", - делится победительница проекта Ольга Гапеева.

Свой проект Ольга развивает около двух лет, до того работала в сфере организации праздников. "Декор-бюро" - это производство стильных металлических декораций для оформителей мероприятий: свадебные арки, стойки для цветов и шаров, столики, подставки и каркасы для фотозон.

Федеральная программа "Мама-предприниматель" создана специально для женщин с детьми, готовых сделать первые шаги в предпринимательстве.

Обучение в формате пятидневного офлайн-интенсива проходило в Самаре и Тольятти на площадке центров "Мой бизнес". Участницы изучали основы предпринимательской деятельности, работали над своими бизнес-проектами, встречались с экспертами и наставниками, посетили действующие предприятия. До защиты своих бизнес-инициатив в региональном финале дошли 16 слушательниц.

"Основная ценность проекта - обмен идеями, получение новых знаний, знакомство с предпринимательским сообществом и, конечно, возможность получить денежный приз. Желаем всем финалисткам продолжать развивать свои проекты, а мы будем помогать им в этом: сопровождать, консультировать, подбирать актуальные инструменты господдержки", - перечислила формы помощи руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

В этом году проекты участниц охватили самые разные сферы деятельности: кондитерские студии, творческие пространства, развивающие центры для детей, швейные производства. Были и неординарные проекты - производство лакомств для лошадей, изготовление ростовых кукол, производство трубных заготовок.

"Вообще не думала, что дойду до финала, и счастлива была пройти этот путь. Программа была очень полезная: много женской энергии, много новых знаний. Я научилась правильно составлять таблицу финансов, узнала, как работать с искусственным интеллектом, нам рассказали о возможностях, которые есть для предпринимателей в регионе", - подчеркнула финалистка Анастасия Литвинцева, основательница груминг-студии "Опрятная мордашка".

Проекты финалисток оценивало экспертное жюри, куда вошли представители минэкономразвития региона, партнеры программы, действующие предприниматели, представители СМИ, а также наставники проекта. Все участницы получили подарки от партнеров и спецпризы от членов комиссии.

"Сбер всегда рядом с теми, кто готов начать свое дело. Но проект "Мама-предприниматель" - это особая история. Мы поддерживаем его не первый год, и каждый раз видим, как у женщин загораются глаза: они приходят с идеей, а уходят с уверенностью, знаниями и командой единомышленниц. Для нас огромная ценность - быть частью этого пути. Ведь когда женщина решается на бизнес, она меняет не только свою жизнь, но и будущее своих детей. Пусть таких смелых историй будет больше!" - подчеркнула Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка.

Программа "Мама-предприниматель" реализуется областным минэкономразвития и региональным центром "Мой бизнес" по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

"Региональный этап в Самарской области завершен, но для его участниц это начало нового этапа работы над своими проектами. За время программы они смогли проверить исходные идеи, доработать бизнес-модели и представить их экспертной комиссии. Денежный приз поможет победительнице перейти к реализации ближайших задач проекта, а участие в федеральном отборе откроет дополнительные возможности для его развития. При этом главный результат программы шире конкурсных итогов: каждая участница получила более ясный план действий, новые знания и профессиональные контакты", - отметила Наталия Зверева, директор фонда "Наше будущее", заслуженный экономист РФ, к.э.н.

Организатор - Минэкономразвития России. Оператор - Национальное агентство "Мой бизнес". Стратегический партнер - Фонд "Наше будущее". Банк-партнер - СберБизнес. Партнер - АрнестЮниРусь. Генеральный информационный партнер - 7дней.ru и журнал "Караван историй". Информационные партнеры - мойбизнес.рф, Liberty mag, Журнал "Техноглянец", Детскийвопрос.рф. При поддержке Союза Женщин России.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

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