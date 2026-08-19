В Самарской области обсудили меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атаки на логистический центр Wildberries

В Правительстве Самарской области состоялось расширенное заседание Общественного совета при Минэкономразвития региона. В нем приняли участие представители бизнеса, компании Wildberries, органов власти, УФНС, банков и институтов поддержки. В заседании принял участие зампредседателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Встреча была посвящена выработке мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате террористической атаки на логистический комплекс Wildberries в Новосемейкино и другие склады маркетплейса.

Открывая заседание, Павел Финк отметил, что с 4 августа в регионе работает "горячая линия", на которую ежедневно поступают обращения от продавцов маркетплейса. По предварительным данным, в Самарской области насчитывается около 3 тыс. пострадавших бизнесменов. В настоящее время ведется работа по формированию реестра для определения точных объемов убытка и секторов пострадавшего бизнеса.

Участники заседания обсудили широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия пострадавших предпринимателей с электронной площадкой, банками, таможенными и налоговыми органами. В ходе открытого диалога бизнесмены смогли не только обозначить свои проблемы, но и получить ответы на конкретные вопросы.

В настоящее время идет активная проработка мер поддержки селлеров со стороны Правительства России. Решения федерального центра станут основой для работы с пострадавшими предпринимателями и на уровне регионов страны, где логистические центры подверглись атакам.

В Самарской области продавцам маркетплейса уже доступна реструктуризация займов Гарантийного фонда, а также утверждается программа льготных займов по ставке до 3%.

"Общественный совет — это наш канал получения обратной связи от бизнеса. Нам важно быть в диалоге с предпринимателями, чтобы настраивать меры поддержки под реальные запросы. Сегодня мы предметно обсудили проблематику, связанную с последствиями атаки на склад Wildberries. Мы выслушали наших производителей, их предложения по дальнейшему взаимодействию с электронной площадкой, по мерам поддержки, которые нужны здесь и сейчас. Некоторые из них проработаем на уровне региона, другие — направим для рассмотрения федерального центра", — отметил по итогам заседания Павел Финк.

Председатель Общественного совета Наталия Медведева отметила, что заседанию предшествовала большая работа по опросу пострадавших предпринимателей и консолидации их предложений. Все инициативы бизнеса были заранее направлены участникам заседания для предметной проработки.

"Самое главное — бизнес увидел, что его готовы слушать и слышать. Все поступившие предложения зафиксированы, и дальнейшая задача Общественного совета — сопровождать их проработку и добиваться перехода от обсуждения к конкретным решениям. Благодарю Павла Петровича Финка за поддержку инициативы и личное участие в этой важной работе", — подчеркнула Наталия Медведева.