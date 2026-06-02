Три молодых предпринимателя из Самарской области победили в федеральном конкурсе "Создай НАШЕ"

Самарская область вновь подтвердила статус одного из наиболее активных регионов страны в сфере молодежного предпринимательства. Сразу три представителя Самарской области победили во Всероссийском конкурсе "Создай НАШЕ", который ежегодно проводится Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Корпорацией МСП.
По количеству победивших инициатив наш регион оказался в числе лидеров среди 46 субъектов России. Их имена объявили на III Форуме молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ" в Москве. Напомним, что в конкурсе 2025 года победителями также стали три представителя Самарской области.
На этот раз в число победителей от региона вошли Алёна Зверинцева с проектом "Украшения с душой" (авторские украшения из полимерной глины); Андрей Цыганов с проектом "Федоровские сказки" (производственная компания в сегменте полезных напитков и здоровьесбережения с интеграцией фольклора Самарского края в концепцию бренда); Артур Мубинов с проектом "Релисан" (линейка противотревожных средств с ИИ-ассистентом поддержки пациентов).
"В Самарской области живут активные молодые люди, готовые создавать уникальные продукты, предлагать инновационные решения, креативно подходить к решению самых разных задач. Я поздравляю победителей конкурса "Создай НАШЕ" — они представили проекты совершенно разной направленности: от авторских украшений до высокотехнологичных решений с искусственным интеллектом, и каждый из них доказал перспективность своей инициативы. И напомню, что в регионе готовы поддержать каждого молодого предпринимателя — для этого создана эффективная система институтов развития, позволяющая превращать смелые идеи в успешные предприятия", — отметил зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Победители конкурса получили не только гранты, но и возможность бесплатно пройти акселерационную программу Корпорации МСП, что позволит масштабировать их проекты на федеральном уровне.
Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила высокую динамику вовлеченности молодежи: "С каждым годом растет число заявок, которые молодые люди подают для участия в конкурсе. За три года их количество превысило 23 тысячи, и только в этом году 11 тысяч. Это значит, что тема предпринимательства сегодня действительно вызывает у молодых ребят интерес. Они пробуют свои силы, делают первые шаги и уже начинают реализовывать свои идеи на практике".
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул: "Интерес молодежи к предпринимательству растет — и это доказывают рекордные 11 тысяч заявок, которые в этом году были поданы на "Создай НАШЕ". И мы видим рост технологических инициатив, с которыми приходят молодые предприниматели".
Развитие предпринимательской инициативы в регионе ведется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который направлен на создание условий для роста числа успешных бизнес-проектов и повышения деловой активности граждан. Молодые и начинающие предприниматели Самарской области могут получить всю необходимую поддержку и консультации в центрах "Мой бизнес".
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?