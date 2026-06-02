Три молодых предпринимателя из Самарской области победили в федеральном конкурсе "Создай НАШЕ"

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарская область вновь подтвердила статус одного из наиболее активных регионов страны в сфере молодежного предпринимательства. Сразу три представителя Самарской области победили во Всероссийском конкурсе "Создай НАШЕ", который ежегодно проводится Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Корпорацией МСП.

Фото: предоставлено Корпорацией МСП

По количеству победивших инициатив наш регион оказался в числе лидеров среди 46 субъектов России. Их имена объявили на III Форуме молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ" в Москве. Напомним, что в конкурсе 2025 года победителями также стали три представителя Самарской области.

На этот раз в число победителей от региона вошли Алёна Зверинцева с проектом "Украшения с душой" (авторские украшения из полимерной глины); Андрей Цыганов с проектом "Федоровские сказки" (производственная компания в сегменте полезных напитков и здоровьесбережения с интеграцией фольклора Самарского края в концепцию бренда); Артур Мубинов с проектом "Релисан" (линейка противотревожных средств с ИИ-ассистентом поддержки пациентов).

"В Самарской области живут активные молодые люди, готовые создавать уникальные продукты, предлагать инновационные решения, креативно подходить к решению самых разных задач. Я поздравляю победителей конкурса "Создай НАШЕ" — они представили проекты совершенно разной направленности: от авторских украшений до высокотехнологичных решений с искусственным интеллектом, и каждый из них доказал перспективность своей инициативы. И напомню, что в регионе готовы поддержать каждого молодого предпринимателя — для этого создана эффективная система институтов развития, позволяющая превращать смелые идеи в успешные предприятия", — отметил зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Победители конкурса получили не только гранты, но и возможность бесплатно пройти акселерационную программу Корпорации МСП, что позволит масштабировать их проекты на федеральном уровне.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила высокую динамику вовлеченности молодежи: "С каждым годом растет число заявок, которые молодые люди подают для участия в конкурсе. За три года их количество превысило 23 тысячи, и только в этом году 11 тысяч. Это значит, что тема предпринимательства сегодня действительно вызывает у молодых ребят интерес. Они пробуют свои силы, делают первые шаги и уже начинают реализовывать свои идеи на практике".

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул: "Интерес молодежи к предпринимательству растет — и это доказывают рекордные 11 тысяч заявок, которые в этом году были поданы на "Создай НАШЕ". И мы видим рост технологических инициатив, с которыми приходят молодые предприниматели".

Развитие предпринимательской инициативы в регионе ведется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который направлен на создание условий для роста числа успешных бизнес-проектов и повышения деловой активности граждан. Молодые и начинающие предприниматели Самарской области могут получить всю необходимую поддержку и консультации в центрах "Мой бизнес".

Открытие форума "Мой бизнес 63"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

