Самарская область завоевала 12 наград на одной из главных креативных премий страны

В Казани состоялся финал премии Silver Mercury Regions - одной из ключевых наград в сфере маркетинга и коммуникаций. Самарская область получила 12 из 64 наград, подтвердив статус одного из самых сильных региональных центров креативной экономики.

"Успех Самарской области - яркое подтверждение того, что креативные индустрии становятся важной частью экономики региона. Это результат совместных усилий бизнеса, профессиональных сообществ и власти, - прокомментировал зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Участники премии показали, что креативные решения приносят реальную пользу: помогают компаниям развиваться, формируют новые точки роста региональной экономики и влияют на инвестиционную привлекательность территорий".

Самарские проекты, получившие признание на федеральном уровне, - это решения, напрямую влияющие на экономику: вывод на рынок медтех-продуктов, рост выручки, репозиционирование промышленных компаний, запуск новых форматов взаимодействия с аудиторией.

В числе победителей - проекты, реализованные как бизнесом, так и образовательными и промышленными организациями:

- коммуникационное агентство "Динево" с кейсом "AIRONIC. Вывод на рынок регионального медтех-стартапа"

- ивент-агентство Art Piknik с проектами "ВОЛГАБРЕНД" и "15 лет вместе: прямой эфир для сотрудников "М.Косметик"

- Самарский Политех с проектом "На одной волне: открытая лабораторная в Самаре"

- агентство "Сигма СММ" с кейсом роста выручки через инфлюенс-маркетинг

- брендинговое агентство "Томат" (два проекта)

- рекламное агентство "Река" с проектом для бренда "Балтика"

- агентство интернет-маркетинга Blast Bit

- компания "ПАНЭМ" (репозиционирование бренда)

- завод "Продмаш" с разработкой позиционирования бренда "Панголин"

"12 наград из 64 - это не просто цифра, это сигнал. Самара сегодня - это уже гораздо больше понятия "региональный рынок". Самара - точка сборки сильных решений. Здесь умеют работать со сложными продуктами, запускать новые категории и добиваться измеримого результата", - отметила Елена Лукина, совладелица агентства "ЛЕНИН" и член оргкомитета премии в ПФО.

В Самарской области для предпринимателей креативного сектора действуют специальные инструменты господдержки: помощь с продвижением и реализацией продукции, участие в крупнейших региональных и федеральных событиях, грантовая поддержка. Эта работа ведется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Со всеми действующими мерами господдержки можно ознакомиться на портале mybiz63.ru.

Представители креативных индустрий региона также смогут принять участие в Неделе креативного бизнеса, которая пройдет 15-17 апреля на площадке центра "Мой бизнес". Регистрация - на сайте creativesamara.ru.