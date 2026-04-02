Самарская область завоевала 12 наград на одной из главных креативных премий страны Борьба за снос "виллы Качмазова" продолжится в кассационном суде Суд снял арест со стадиона "Буревестник" Суд объяснил, почему продажа стадиона "Буревестник" была незаконной В самарском аэропорту и на вокзалах ограничат работу такси

В Казани состоялся финал премии Silver Mercury Regions - одной из ключевых наград в сфере маркетинга и коммуникаций. Самарская область получила 12 из 64 наград, подтвердив статус одного из самых сильных региональных центров креативной экономики.

"Успех Самарской области - яркое подтверждение того, что креативные индустрии становятся важной частью экономики региона. Это результат совместных усилий бизнеса, профессиональных сообществ и власти, - прокомментировал зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Участники премии показали, что креативные решения приносят реальную пользу: помогают компаниям развиваться, формируют новые точки роста региональной экономики и влияют на инвестиционную привлекательность территорий".

Самарские проекты, получившие признание на федеральном уровне, - это решения, напрямую влияющие на экономику: вывод на рынок медтех-продуктов, рост выручки, репозиционирование промышленных компаний, запуск новых форматов взаимодействия с аудиторией.

В числе победителей - проекты, реализованные как бизнесом, так и образовательными и промышленными организациями:

- коммуникационное агентство "Динево" с кейсом "AIRONIC. Вывод на рынок регионального медтех-стартапа"

- ивент-агентство Art Piknik с проектами "ВОЛГАБРЕНД" и "15 лет вместе: прямой эфир для сотрудников "М.Косметик"

- Самарский Политех с проектом "На одной волне: открытая лабораторная в Самаре"

- агентство "Сигма СММ" с кейсом роста выручки через инфлюенс-маркетинг

- брендинговое агентство "Томат" (два проекта)

- рекламное агентство "Река" с проектом для бренда "Балтика"

- агентство интернет-маркетинга Blast Bit

- компания "ПАНЭМ" (репозиционирование бренда)

- завод "Продмаш" с разработкой позиционирования бренда "Панголин"

"12 наград из 64 - это не просто цифра, это сигнал. Самара сегодня - это уже гораздо больше понятия "региональный рынок". Самара - точка сборки сильных решений. Здесь умеют работать со сложными продуктами, запускать новые категории и добиваться измеримого результата", - отметила Елена Лукина, совладелица агентства "ЛЕНИН" и член оргкомитета премии в ПФО.

В Самарской области для предпринимателей креативного сектора действуют специальные инструменты господдержки: помощь с продвижением и реализацией продукции, участие в крупнейших региональных и федеральных событиях, грантовая поддержка. Эта работа ведется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Со всеми действующими мерами господдержки можно ознакомиться на портале mybiz63.ru.

Представители креативных индустрий региона также смогут принять участие в Неделе креативного бизнеса, которая пройдет 15-17 апреля на площадке центра "Мой бизнес". Регистрация - на сайте creativesamara.ru.

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

