Борьба за снос "виллы Качмазова" продолжится в кассационном суде

В Шестой кассационный суд поступила жалоба представителя АО "Свисс Топ Вилла Менеджмент" на решение Красноглинского районного суда Самары от 13 февраля 2025 года.

Ранее суд первой инстанции удовлетворил требования прокуратуры Самарской области к фирме, которая владеет так называемой "виллой Качмазова". Кассационная жалоба 10 марта была оставлена без движения для устранения недостатков. Срок устранения недостатков определен до 14 апреля 2026 года.

Жалоба подана на решение судьи Красноглинского райсуда Самары Виктории Подусовской от 13 февраля 2025 года. Напомним, там прокуратура Самарской области добилась изъятия из незаконного владения участков лесного фонда и сноса самовольных построек в Красноглинском районе. Речь идет о территории общей площадью 1,4 га в пос. Управленческом.

Ранее участки входили в лесной фонд, теперь же на них расположены жилое здание, гаражи, хозяйственные постройки общей площадью около 2,8 тыс. кв. метров. Они принадлежат компании Swiss Top villa management AG, зарегистрированной в Швейцарии. Владение спорной территорией приписывают Юрию Качмазову — основателю группы компаний "СОК", который сейчас скрывается за рубежом. В прокуратуре отмечали, что кадастровая стоимость построек превышает 150 млн руб., земельных участков — около 9 млн рублей. Рыночная стоимость объектов, расположенных внутри леса с видом на реку Волгу, в разы выше.

"Каким образом капитальные строения оказались на территории лесного фонда в границах памятника природы регионального значения "Сокольи горы и берег Волги между Студеным и Коптевым оврагом", уже выясняют органы полиции в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль", — добавили тогда в ведомстве.

При этом журналисты Волга Ньюс уже выясняли, как спорные участки вывели из госсобственности.