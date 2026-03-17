Борьба за снос "виллы Качмазова" продолжится в кассационном суде

В Шестой кассационный суд поступила жалоба представителя АО "Свисс Топ Вилла Менеджмент" на решение Красноглинского районного суда Самары от 13 февраля 2025 года.
Ранее суд первой инстанции удовлетворил требования прокуратуры Самарской области к фирме, которая владеет так называемой "виллой Качмазова". Кассационная жалоба 10 марта была оставлена без движения для устранения недостатков. Срок устранения недостатков определен до 14 апреля 2026 года.
Жалоба подана на решение судьи Красноглинского райсуда Самары Виктории Подусовской от 13 февраля 2025 года. Напомним, там прокуратура Самарской области добилась изъятия из незаконного владения участков лесного фонда и сноса самовольных построек в Красноглинском районе. Речь идет о территории общей площадью 1,4 га в пос. Управленческом.
Ранее участки входили в лесной фонд, теперь же на них расположены жилое здание, гаражи, хозяйственные постройки общей площадью около 2,8 тыс. кв. метров. Они принадлежат компании Swiss Top villa management AG, зарегистрированной в Швейцарии. Владение спорной территорией приписывают Юрию Качмазову — основателю группы компаний "СОК", который сейчас скрывается за рубежом. В прокуратуре отмечали, что кадастровая стоимость построек превышает 150 млн руб., земельных участков — около 9 млн рублей. Рыночная стоимость объектов, расположенных внутри леса с видом на реку Волгу, в разы выше.
"Каким образом капитальные строения оказались на территории лесного фонда в границах памятника природы регионального значения "Сокольи горы и берег Волги между Студеным и Коптевым оврагом", уже выясняют органы полиции в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль", — добавили тогда в ведомстве.
При этом журналисты Волга Ньюс уже выясняли, как спорные участки вывели из госсобственности.
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?