На полмиллиарда рублей выросли закупки госкомпаний у самозанятых Самарской области

Самарская область вошла в тройку регионов - лидеров по объему госзакупок у самозанятых. По итогам первого квартала 2026 года общий объем закупок у самозанятых, которые провели крупнейшие компании с госучастием, составил 570 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост суммы закупок составил 520 млн рублей. О результатах сообщила Корпорация МСП.
По объему закупок у самозанятых Самарская область уверенно вошла в ТОП-3 субъектов России, уступив только Москве и Томской области. А по темпам прироста заняла вторую строчку среди всех регионов страны.
"Мы активно поддерживаем включение самозанятых граждан в цепочки поставок государственных компаний и крупных корпораций. Для этой категории предпринимателей участие в закупках - реальный шанс выйти на рынок с гарантированным спросом. Регион готов оказывать всестороннюю поддержку самозанятым, содействуя укреплению позиций местных производителей и увеличению объема выпуска конкурентоспособной продукции", - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал необходимость всесторонней поддержки самозанятых производителей и в том числе организации дополнительных каналов сбыта их продукции. Для этой категории предпринимателей действуют образовательные курсы, льготные микрозаймы, инструменты по продвижению и многое другое.
С 2020 года самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и субъекты МСП.
В целом по стране объем закупок госзаказчиков у самозанятых в первом квартале 2026 года составил 5,9 млрд рублей. А количество поставщиков, работающих в режиме налога на профессиональный доход, за этот период превысило три тысячи человек.
"Предоставление самозанятым преференций по аналогии с теми, которые имеют МСП при работе по 223-ФЗ, стимулировало их активное вовлечение в закупки в качестве поставщиков. Сегодня предприниматели на НПД служат полноценными участниками закупок, наравне с малыми и средними предприятиями. Всего с 2019 года уже почти 30 тысяч самозанятых заключили более 70 тысяч договоров на общую сумму более 78,6 млрд рублей", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
В первом квартале 2026 года две трети общего объема закупок крупнейших заказчиков у самозанятых пришлось на финансовые и страховые услуги. Затем идут закупки профессиональных, научных и технических услуг, услуги в области творчества, искусства и развлечений.
Поддержка самозанятых осуществляется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". С перечнем действующих мер господдержки можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru или обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области.
