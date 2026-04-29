В Самарской области развивается производство алюминиевых катеров Выпускники второго потока программы "СВОе Дело. Самарская область" показали бизнес-проекты На полмиллиарда рублей выросли закупки госкомпаний у самозанятых Самарской области Оборудование и технологии из Самарской области представили на международной выставке MiningWorld Russia Более 175 тысяч услуг получили предприниматели и самозанятые в центре "Мой бизнес" Самарской области

На полмиллиарда рублей выросли закупки госкомпаний у самозанятых Самарской области

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарская область вошла в тройку регионов - лидеров по объему госзакупок у самозанятых. По итогам первого квартала 2026 года общий объем закупок у самозанятых, которые провели крупнейшие компании с госучастием, составил 570 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост суммы закупок составил 520 млн рублей. О результатах сообщила Корпорация МСП.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

По объему закупок у самозанятых Самарская область уверенно вошла в ТОП-3 субъектов России, уступив только Москве и Томской области. А по темпам прироста заняла вторую строчку среди всех регионов страны.

"Мы активно поддерживаем включение самозанятых граждан в цепочки поставок государственных компаний и крупных корпораций. Для этой категории предпринимателей участие в закупках - реальный шанс выйти на рынок с гарантированным спросом. Регион готов оказывать всестороннюю поддержку самозанятым, содействуя укреплению позиций местных производителей и увеличению объема выпуска конкурентоспособной продукции", - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал необходимость всесторонней поддержки самозанятых производителей и в том числе организации дополнительных каналов сбыта их продукции. Для этой категории предпринимателей действуют образовательные курсы, льготные микрозаймы, инструменты по продвижению и многое другое.

С 2020 года самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и субъекты МСП.

В целом по стране объем закупок госзаказчиков у самозанятых в первом квартале 2026 года составил 5,9 млрд рублей. А количество поставщиков, работающих в режиме налога на профессиональный доход, за этот период превысило три тысячи человек.

"Предоставление самозанятым преференций по аналогии с теми, которые имеют МСП при работе по 223-ФЗ, стимулировало их активное вовлечение в закупки в качестве поставщиков. Сегодня предприниматели на НПД служат полноценными участниками закупок, наравне с малыми и средними предприятиями. Всего с 2019 года уже почти 30 тысяч самозанятых заключили более 70 тысяч договоров на общую сумму более 78,6 млрд рублей", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В первом квартале 2026 года две трети общего объема закупок крупнейших заказчиков у самозанятых пришлось на финансовые и страховые услуги. Затем идут закупки профессиональных, научных и технических услуг, услуги в области творчества, искусства и развлечений.

Поддержка самозанятых осуществляется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". С перечнем действующих мер господдержки можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru или обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области.

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Открытие форума "Мой бизнес 63"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

