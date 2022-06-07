Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Владелец товарного знака ресторанов быстрого обслуживания KFC - ООО "Интернэшнл Ресторант Брэндс" - обратился с заявлением в арбитражный суд к министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Компания требует, чтобы всем ресторанам сети в регионе изменили категорию оказания негативного воздействия на окружающую среду. Сейчас им присвоена третья категория. Это значит, что кафе KFC относятся к объектам, оказывающим незначительное негативное воздействие. По мнению ООО "Интернэшнл Ресторант Брэндс", объекты общества соответствуют четвертой категории, то есть оказывают минимальное негативное воздействие.

Министерство лесного хозяйства Самарской области отказало в требованиях компании, и общество обратилось с соответствующим иском в суд.