Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Владелец товарного знака ресторанов быстрого обслуживания KFC - ООО "Интернэшнл Ресторант Брэндс" - обратился с заявлением в арбитражный суд к министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
Компания требует, чтобы всем ресторанам сети в регионе изменили категорию оказания негативного воздействия на окружающую среду. Сейчас им присвоена третья категория. Это значит, что кафе KFC относятся к объектам, оказывающим незначительное негативное воздействие. По мнению ООО "Интернэшнл Ресторант Брэндс", объекты общества соответствуют четвертой категории, то есть оказывают минимальное негативное воздействие.
Министерство лесного хозяйства Самарской области отказало в требованиях компании, и общество обратилось с соответствующим иском в суд.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html