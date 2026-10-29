Роскомнадзор напоминает операторам персональных данных о необходимости уведомлений

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области напоминает зарегистрированным в регионе индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, осуществляющим обработку персональных данных, о необходимости направить в ведомство уведомление.
С 1 сентября 2022 г. операторы должны уведомлять Роскомнадзор о начале или осуществлении любой обработки персональных данных за исключением случаев, когда данные обрабатываются в целях защиты безопасности государства и общественного порядка, транспортной безопасности, или если оператор обрабатывает данные исключительно без средств автоматизации.
Уведомление направляется один раз за время деятельности организации и не влечет каких-либо затрат и дополнительных обязательств. Проверить наличие организации в реестре можно на Портале персональных данных: www.pd.rkn.gov.ru. Искать рекомендуется по ИНН.
За непредставление уведомления об обработке персональных данных предусмотрена административная ответственность по ч. 10 ст. 13.11 КоАП РФ, которая влечет наложение штрафа:
— на граждан от 5 тыс. до 10 тыс. рублей;
— на должностных лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;
— на юридических лиц от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
Кроме того, 26 декабря 2022 г. вступил в силу приказ Роскомнадзора об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных данных, о прекращении обработки персональных данных. Операторам, ранее зарегистрированным в реестре, необходимо предоставить уведомление об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных данных.
Ознакомиться с новыми формами и примерами их заполнения можно на портале Персональных данных Роскомнадзора по следующим адресам:
— форма уведомления об обработке персональных данных;
— форма уведомления об изменении сведений;
— форма уведомления о прекращении обработки персональных данных.
Для ускорения процесса включения организации в реестр, рекомендуется пользоваться формами уведомлений в электронном виде с использованием средств аутентификации ЕСИА, либо с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Телефон "горячей линии" для операторов, осуществляющих обработку персональных данных: 8 (846) 250-05-97, 250-05-82.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?