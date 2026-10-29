Роскомнадзор напоминает операторам персональных данных о необходимости уведомлений

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области напоминает зарегистрированным в регионе индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, осуществляющим обработку персональных данных, о необходимости направить в ведомство уведомление.

С 1 сентября 2022 г. операторы должны уведомлять Роскомнадзор о начале или осуществлении любой обработки персональных данных за исключением случаев, когда данные обрабатываются в целях защиты безопасности государства и общественного порядка, транспортной безопасности, или если оператор обрабатывает данные исключительно без средств автоматизации.

Уведомление направляется один раз за время деятельности организации и не влечет каких-либо затрат и дополнительных обязательств. Проверить наличие организации в реестре можно на Портале персональных данных: www.pd.rkn.gov.ru. Искать рекомендуется по ИНН.

За непредставление уведомления об обработке персональных данных предусмотрена административная ответственность по ч. 10 ст. 13.11 КоАП РФ, которая влечет наложение штрафа:

— на граждан от 5 тыс. до 10 тыс. рублей;

— на должностных лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;

— на юридических лиц от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Кроме того, 26 декабря 2022 г. вступил в силу приказ Роскомнадзора об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных данных, о прекращении обработки персональных данных. Операторам, ранее зарегистрированным в реестре, необходимо предоставить уведомление об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных данных.

Ознакомиться с новыми формами и примерами их заполнения можно на портале Персональных данных Роскомнадзора по следующим адресам:

— форма уведомления об обработке персональных данных;

— форма уведомления об изменении сведений;

— форма уведомления о прекращении обработки персональных данных.

Для ускорения процесса включения организации в реестр, рекомендуется пользоваться формами уведомлений в электронном виде с использованием средств аутентификации ЕСИА, либо с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Телефон "горячей линии" для операторов, осуществляющих обработку персональных данных: 8 (846) 250-05-97, 250-05-82.