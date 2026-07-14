16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 30 млрд рублей заработали самозанятые Самарской области с начала года Новый формат поддержки: центр "Мой бизнес" представит работы местных художников В объективе - бизнес: предприниматели Самарской области приняли участие в бесплатной фотосессии Самарское правительство потребовало от "Кнауф" продать землю В Чебоксарах прошел смотр российской легкомоторной авиации

Государство и Бизнес Экономическая политика

Новый формат поддержки: центр "Мой бизнес" представит работы местных художников

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 292
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Региональный центр "Мой бизнес" Самарской области запускает новый формат поддержки креативных индустрий региона - размещение художественных работ на площадке Дома предпринимателя.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Инициатива направлена на создание открытой площадки для презентации творческих проектов, на  продвижение самобытных авторов и демонстрацию того, как искусство может становиться частью городской жизни и развития креативной экономики Самарской области.

"Такие площадки помогают креативным предпринимателям становиться ближе к аудитории, открывают новые возможности для сотрудничества и показывают, что искусство служит важной частью развития города и региона, - отметила руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова. - Картины местных художников смогут увидеть не только поклонники искусств, но и люди, которые развивают свои проекты, создают новые идеи и работают с творчеством в разных сферах".

Первой участницей нового формата стала художница Евгения Тарасова. С 13 по 24 июля в центре "Мой бизнес" будет представлена серия ее живописных работ "Новый день в любимом городе", посвященная знаковым памятникам и культурным символам Самары.

В экспозиции будут представлены шесть картин, созданные Евгенией Тарасовой специально для общественного проекта по благоустройству "КультСамара". Работы художницы знакомят зрителей с историей и образами любимого города, а также показывают, как творчество может находить новые формы воплощения - от городских проектов до сувенирной продукции.

"Выставка в центре "Мой бизнес" - это возможность пообщаться с людьми, которые создают что-то предметное, утилитарное, и познакомить их с моим искусством. Надеюсь, в моих работах люди увидят вдохновение, фантазию для своих творческих проектов, возможно, это шаг к интересным коллаборациям - вижу свои изображения на одежде, посуде, элементах декора", - прокомментировала автор работ Евгения Тарасова.

Евгения Тарасова - член Союза художников России, выпускница Самарского художественного училища имени Петрова-Водкина и Самарского педагогического университета. Ее произведения представлены в Самарском художественном музее, Международном мемориальном тресте Рерихов (Индия), а также находятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Изображения ее картин стали основой для региональной сувенирной продукции - платков, шарфов, сумок и зонтов. Эта линейка победила во Всероссийском конкурсе региональных сувениров.

Серия "Новый день в любимом городе" включает картины, посвященные известным объектам Самары ("Буратино", "Клен", "Бурлаки на Волге", "Дядя Степа", "Тема и Жучка", "Бравый солдат Швейк", "Товарищ Сухов", "Аленький цветочек", "Юрий Деточкин"), а также работу с изображением монумента Славы и журавлей, летящих над площадью.

Центр "Мой бизнес" приглашает художников Самарской области присоединиться к новому формату и представить свои работы. Самозанятые и субъекты МСП, заинтересованные в участии, могут направить заявку на размещение своих проектов по электронной почте: CKI.063@yandex.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2