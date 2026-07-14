Новый формат поддержки: центр "Мой бизнес" представит работы местных художников

Региональный центр "Мой бизнес" Самарской области запускает новый формат поддержки креативных индустрий региона - размещение художественных работ на площадке Дома предпринимателя.
Инициатива направлена на создание открытой площадки для презентации творческих проектов, на продвижение самобытных авторов и демонстрацию того, как искусство может становиться частью городской жизни и развития креативной экономики Самарской области.
"Такие площадки помогают креативным предпринимателям становиться ближе к аудитории, открывают новые возможности для сотрудничества и показывают, что искусство служит важной частью развития города и региона, - отметила руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова. - Картины местных художников смогут увидеть не только поклонники искусств, но и люди, которые развивают свои проекты, создают новые идеи и работают с творчеством в разных сферах".
Первой участницей нового формата стала художница Евгения Тарасова. С 13 по 24 июля в центре "Мой бизнес" будет представлена серия ее живописных работ "Новый день в любимом городе", посвященная знаковым памятникам и культурным символам Самары.
В экспозиции будут представлены шесть картин, созданные Евгенией Тарасовой специально для общественного проекта по благоустройству "КультСамара". Работы художницы знакомят зрителей с историей и образами любимого города, а также показывают, как творчество может находить новые формы воплощения - от городских проектов до сувенирной продукции.
"Выставка в центре "Мой бизнес" - это возможность пообщаться с людьми, которые создают что-то предметное, утилитарное, и познакомить их с моим искусством. Надеюсь, в моих работах люди увидят вдохновение, фантазию для своих творческих проектов, возможно, это шаг к интересным коллаборациям - вижу свои изображения на одежде, посуде, элементах декора", - прокомментировала автор работ Евгения Тарасова.
Евгения Тарасова - член Союза художников России, выпускница Самарского художественного училища имени Петрова-Водкина и Самарского педагогического университета. Ее произведения представлены в Самарском художественном музее, Международном мемориальном тресте Рерихов (Индия), а также находятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Изображения ее картин стали основой для региональной сувенирной продукции - платков, шарфов, сумок и зонтов. Эта линейка победила во Всероссийском конкурсе региональных сувениров.
Серия "Новый день в любимом городе" включает картины, посвященные известным объектам Самары ("Буратино", "Клен", "Бурлаки на Волге", "Дядя Степа", "Тема и Жучка", "Бравый солдат Швейк", "Товарищ Сухов", "Аленький цветочек", "Юрий Деточкин"), а также работу с изображением монумента Славы и журавлей, летящих над площадью.
Центр "Мой бизнес" приглашает художников Самарской области присоединиться к новому формату и представить свои работы. Самозанятые и субъекты МСП, заинтересованные в участии, могут направить заявку на размещение своих проектов по электронной почте: CKI.063@yandex.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?