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Государство и Бизнес Экономическая политика

Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области ужесточили антиалкогольный закон. Врио губернатора Вячеслав Федорищев подписал поправки.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Документ меняет требования и условия розничной продажи спиртных напитков (включая пиво) в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах (МКД) или на прилегающих территориях. Для ведения этой деятельности необходима либо лицензия, либо формат работы "ресторан".

"Плохо отрегулированная сфера продажи алкогольной продукции на первых этажах жилых домов приводит к тому, что наши люди не чувствуют себя в безопасности. Люди старшего возраста, дети, мы все, видя большое количество людей под воздействием алкогольного опьянения, которые ведут себя неадекватно, понимаем, что это неправильно и так быть не должно", — объяснял ранее глава региона.

Теперь заведения общепита, расположенные в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, не смогут торговать спиртным с 22:00 до 10:00. Днем, с 10:00 до 22:00, продавать алкоголь в розницу можно будет только в ресторанах, барах, кафе, имеющих соответствующую лицензию.

Также устанавливается, что розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания осуществляется только в ресторанах, барах, кафе, соответствующих предъявляемым к ним минимальным требованиям (согласно ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования).

"Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года", — указано в документе.

За нарушение закона бизнесменов будут штрафовать. Также власти и правоохранительные органы прорабатывают вопрос о мерах воздействия на такие точки общепита.  

Гид потребителя

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