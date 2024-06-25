В Самарской области ужесточили антиалкогольный закон

Во вторник, 24 июня, губернская дума приняла поправки в закон "О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции на территории Самарской области". Они предусматривают введение ограничений на работу "наливаек".

Представил поправки врио губернатора Вячеслав Федорищев. По его словам, ситуация с продажей алкогольных напитков в регионе напряженная.

"В консультациях с депутатами, ФАС, прокуратурой, мы нашли возможности сделать регулирование жестче. Не дать возможность безответственно подходить к этому важному вопросу. Предлагается, во-первых, ограничить время розничной продажи алкогольной продукции с 22:00 до 10:00 в общепитах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Во-вторых, исключить розничную. Продажу пива и пивных напитков в общепитах, расположенных в МКД, без лицензии. В-третьих, обеспечить соответствие ГОСТам всех общепитов, реализующих пиво и пивные напитки", — рассказал врио губернатора.

По его словам, эти меры повысят мотивацию по соблюдению обязательных требований и отвечает задачам, поставленным президентом, по обеспечению безопасности, сохранению, здоровья населения.

Также глава региона добавил, что с правоохранительными органами прорабатывается вопрос о мерах воздействия на такие точки общепита.

Депутаты приняли поправки в закон в двух чтениях. Теперь их отправят на подпись врио губернатора Вячеславу Федорищиеву. В силу ограничения вступят в сентябре 2024 года.