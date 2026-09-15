Застройщиков обяжут отчислять в бюджет Самарской области деньги на инфраструктуру

В закон о градостроительной деятельности в Самарской области планируют внести изменения. Поправки разработало профильное министерство регионального правительства. Представители ведомства озвучили Волга Ньюс некоторые подробности.
По их словам, законопроект предусматривает введение новой формы взаимодействия с застройщиками. С ними планируют заключать соглашения об участии в развитии социальной инфраструктуры муниципальных образований. По этим договорам застройщики должны будут безвозмездно перечислять в бюджет Самарской области денежные средства на возведение соответствующих объектов — инфраструктурный платеж.
"Необходимость заключения соглашения распространяется на всех застройщиков, планирующих малоэтажное, среднеэтажное или высокоэтажное жилищное строительство в Новокуйбышевске, Самаре, Сызрани, Тольятти и Волжском районе, в случае отсутствия необходимого количества объектов социального назначения, определенных в составе проекта планировки территории, или в случае, если градостроительными регламентами данный договор определен в качестве одного из документов, подтверждающих возможность обеспечения строительства объектами социального назначения. Потребность будет рассчитываться в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования", — отметили в минграде.
Законопроект будет направлен на рассмотрение в Самарскую губернскую думу. В случае принятия он вступит в силу уже с 1 января 2027 года. Однако это лишь даст старт дальнейшей работе правительства по утверждению методики расчета инфраструктурного платежа и порядка заключения соглашения об участии. Сроки ее выполнения пока четко не установлены.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?