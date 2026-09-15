Застройщиков обяжут отчислять в бюджет Самарской области деньги на инфраструктуру

В закон о градостроительной деятельности в Самарской области планируют внести изменения. Поправки разработало профильное министерство регионального правительства. Представители ведомства озвучили Волга Ньюс некоторые подробности.

По их словам, законопроект предусматривает введение новой формы взаимодействия с застройщиками. С ними планируют заключать соглашения об участии в развитии социальной инфраструктуры муниципальных образований. По этим договорам застройщики должны будут безвозмездно перечислять в бюджет Самарской области денежные средства на возведение соответствующих объектов — инфраструктурный платеж.

"Необходимость заключения соглашения распространяется на всех застройщиков, планирующих малоэтажное, среднеэтажное или высокоэтажное жилищное строительство в Новокуйбышевске, Самаре, Сызрани, Тольятти и Волжском районе, в случае отсутствия необходимого количества объектов социального назначения, определенных в составе проекта планировки территории, или в случае, если градостроительными регламентами данный договор определен в качестве одного из документов, подтверждающих возможность обеспечения строительства объектами социального назначения. Потребность будет рассчитываться в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования", — отметили в минграде.

Законопроект будет направлен на рассмотрение в Самарскую губернскую думу. В случае принятия он вступит в силу уже с 1 января 2027 года. Однако это лишь даст старт дальнейшей работе правительства по утверждению методики расчета инфраструктурного платежа и порядка заключения соглашения об участии. Сроки ее выполнения пока четко не установлены.