В Самаре синхронизируют строительство жилья и социальной инфраструктуры

Программа комплексного развития территорий (КРТ) дает возможность обновить не только жилищный фонд, но и социальную инфраструктуру. Об этом руководитель профильного управления министерства градостроительной политики Самарской области Вячеслав Рандаев заявил во время пресс-тура на Безымянку, где готовят к реализации несколько проектов.
В рамках программы КРТ застройщики через торги получают кварталы с аварийными и ветхими домами. Они берут на себя обязательства по расселению жителей и сносу зданий, а взамен получают возможность построить на освобожденной территории новые многоэтажки, но не только.
"Почему вообще родилась программа комплексного развития территории? Потому что жилье строили, а объекты социального обеспечения — нет. Причин несколько. Но основная заключается в нехватке бюджетных средств. Второй немаловажный момент — выделение территории под соцобъекты. Сейчас это главный принцип компановки площадок под КРТ. При формировании лотов проводим анализ потребности населения в детских садах, школах и т. п. В договоре прописываем требования по строительству объектов, и инвестор обязан их исполнить", — отметил Вячеслав Рандаев.
По его словам, при выставлении требований также оценивается экономическая эффективность предполагаемого проекта. Это необходимо для соблюдения баланса интересов жителей и рентабельности девелоперов:
"У инвестора достаточно много социальных обязанностей в рамках договора. Это расселение ветхого, аварийного жилья, строительство либо подготовка территорий под соцобъекты. Зачастую детские сады инвесторы возводят за свой счет и безвозмездно передают муниципалитету. Школы — это очень фондоёмкие объекты. Чтобы обеспечить финансирование, застройщику нужно продать не менее 500 тысяч кв. метров жилья. Но при уплотнительной застройке это не работает: таких огромных территорий у нас просто нет".
Поэтому в обязанности застройщику вменяют подготовку проектов школ и прохождение госэкспертизы с последующей передачей документации муниципалитету. Городские власти же заявляются на финансирование из вышестоящих бюджетов по соответствующим программам.
Сейчас минград нацеливает инвесторов на синхронизацию строительства жилья и социальной инфраструктуры. Городские власти просят девелоперов ускорить подготовку проектов школы, чтобы иметь временной задел для решения вопросов финансирования.
"Что касается транспортной инфраструктуры, то застройщикам предъявляют требования по обустройству парковочных мест, чтобы избежать в будущем появления стихийных стоянок. Также если мы видим, что с увеличением плотности населения может возникнуть транспортная проблема, то рекомендуем предусмотреть в проекте отступы для будущей реконструкции улиц", — рассказал Вячеслав Рандаев.
На данный момент в Самаре реализуют один проект КРТ — в районе телецентра. Помимо жилья предусмотрено строительство начальной школы на 300 мест (в расширении существующей школы № 20), пристроенного детского сада на 155 мест и поликлиники на 100 посещений в сутки.
Готовят к комплексной застройке и площадку напротив ТРК "Вива Лэнд" — посмотрите проект. Он предусматривает строительство школы на 900 мест и детского сада на 240 мест. Еще одно дошкольное учреждение возведут на улице Свободы, в рамках развития застроенной территории около Безымянского рынка.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги