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Общество

В Самаре синхронизируют строительство жилья и социальной инфраструктуры

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Программа комплексного развития территорий (КРТ) дает возможность обновить не только жилищный фонд, но и социальную инфраструктуру. Об этом руководитель профильного управления министерства градостроительной политики Самарской области Вячеслав Рандаев заявил во время пресс-тура на Безымянку, где готовят к реализации несколько проектов.

Фото: Анна Сидорова
Комплексное развитие территорий в Самаре: где и когда стартуют новые стройки Комплексное развитие территорий в Самаре: где и когда стартуют новые стройки
Программа комплексного развития территорий (КРТ) открывает возможности для реновации существующих кварталов и микрорайонов Самары. Однако ее реализация продвигается весьма сдержанными темпами. Почему застройщиков и жителей пугает КРТ? Как найти баланс между интересами всех сторон процесса? На каких площадках скоро стартуют стройки? Об этом Волга Ньюс рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

В рамках программы КРТ застройщики через торги получают кварталы с аварийными и ветхими домами. Они берут на себя обязательства по расселению жителей и сносу зданий, а взамен получают возможность построить на освобожденной территории новые многоэтажки, но не только.

"Почему вообще родилась программа комплексного развития территории? Потому что жилье строили, а объекты социального обеспечения — нет. Причин несколько. Но основная заключается в нехватке бюджетных средств. Второй немаловажный момент — выделение территории под соцобъекты. Сейчас это главный принцип компановки площадок под КРТ. При формировании лотов проводим анализ потребности населения в детских садах, школах и т. п. В договоре прописываем требования по строительству объектов, и инвестор обязан их исполнить", — отметил Вячеслав Рандаев.

По его словам, при выставлении требований также оценивается экономическая эффективность предполагаемого проекта. Это необходимо для соблюдения баланса интересов жителей и рентабельности девелоперов:

"У инвестора достаточно много социальных обязанностей в рамках договора. Это расселение ветхого, аварийного жилья, строительство либо подготовка территорий под соцобъекты. Зачастую детские сады инвесторы возводят за свой счет и безвозмездно передают муниципалитету. Школы — это очень фондоёмкие объекты. Чтобы обеспечить финансирование, застройщику нужно продать не менее 500 тысяч кв. метров жилья. Но при уплотнительной застройке это не работает: таких огромных территорий у нас просто нет".

Поэтому в обязанности застройщику вменяют подготовку проектов школ и прохождение госэкспертизы с последующей передачей документации муниципалитету. Городские власти же заявляются на финансирование из вышестоящих бюджетов по соответствующим программам.

Сейчас минград нацеливает инвесторов на синхронизацию строительства жилья и социальной инфраструктуры. Городские власти просят девелоперов ускорить подготовку проектов школы, чтобы иметь временной задел для решения вопросов финансирования.

Комплексную застройку Сухой Самарки приостановили: причина Комплексную застройку Сухой Самарки приостановили: причина
Реализация проекта комплексного развития территории в границах улиц Белорусской и Флотской (Куйбышевский район Самары) поставлена на паузу. Об этом во вторник, 19 мая, на заседании комитета гордумы по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям заявил глава департамента градостроительства Максим Астапов.

"Что касается транспортной инфраструктуры, то застройщикам предъявляют требования по обустройству парковочных мест, чтобы избежать в будущем появления стихийных стоянок. Также если мы видим, что с увеличением плотности населения может возникнуть транспортная проблема, то рекомендуем предусмотреть в проекте отступы для будущей реконструкции улиц", — рассказал Вячеслав Рандаев.

На данный момент в Самаре реализуют один проект КРТ — в районе телецентра. Помимо жилья предусмотрено строительство начальной школы на 300 мест (в расширении существующей школы № 20), пристроенного детского сада на 155 мест и поликлиники на 100 посещений в сутки.

Готовят к комплексной застройке и площадку напротив ТРК "Вива Лэнд" — посмотрите проект. Он предусматривает строительство школы на 900 мест и детского сада на 240 мест. Еще одно дошкольное учреждение возведут на улице Свободы, в рамках развития застроенной территории около Безымянского рынка.

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