Разработка магистранта ТГУ поможет бизнесу снизить затраты на хранение данных и сделать корпоративные системы более эффективными

Выпускник Тольяттинского государственного университета Даниил Данилов на церемонии вручения дипломов во второй раз за два года магистратуры был отмечен в числе лучших. В торжественной обстановке ему вручили не только красный диплом, но и памятный подарок от партнеров НПЦ БАС «Самара». Награждение, по словам самого Даниила, стало признанием его комплексной работы за время магистратуры. «Меня отметили как лучшего студента Института цифровых технологий за отличную учебу, активную научную деятельность, а также за руководство проектом у первокурсников, в котором я помогал ребятам адаптироваться и делать первые шаги в ИТ», – поделился информацией Даниил. О том, как он сам сделал выбор в пользу ИТ-технологий, своих научных изысканиях и планах на будущее Даниил рассказал в интервью.

— Расскажи немного о себе. Как ИТ-технологии появились в твоей жизни?

— Все началось с подарка родителей — в начальной школе мне купили первый компьютер. Мне стало безумно интересно, как он устроен: что такое комплектующие, как работает программа, что происходит внутри компьютера. Параллельно я профессионально занимался футболом, но в свободное время всегда тянуло разбираться в технике и узнавать что-то новое. Так постепенно технический интерес перерос в осознанное желание связать жизнь с ИТ.

— По какой специальности ты учился? Почему выбрал именно этот вуз и это направление?

— Все свое профессиональное становление я прошел в Тольяттинском государственном университете. Начал я с бакалавриата по направлению "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем" с профилем "Мобильные и сетевые технологии", а затем продолжил обучение в магистратуре, которую окончил с красным дипломом по специальности "Прикладная информатика" (профиль "Управление корпоративными информационными процессами").

Выбор вуза был для меня очевиден: я живу в Тольятти, и именно в ТГУ на тот момент предлагались действительно интересные и современные ИТ-специальности. Кроме того, важным фактором стало наличие военной кафедры — сейчас это военный учебный центр при ТГУ, который я успешно закончил и получил звание лейтенанта.

— Что нравилось в учебе? Какими достижениями уже можешь похвалиться?

— В учебе меня всегда привлекала практическая составляющая — возможность применять теоретические знания для решения реальных задач. Мне нравится видеть результат своей работы, когда абстрактные алгоритмы обретают форму работающего продукта.

За время магистратуры я успел получить свидетельство о регистрации программы для ЭВМ, а также опубликовать две научные статьи. Особым достижением для меня стало награждение на втором курсе магистратуры: в Татьянин день меня признали лучшим студентом Института цифровых технологий, вручили почетную грамоту и ценные подарки от партнеров университета. Также я участвовал в XI Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ студентов и аспирантов со своей дипломной работой.

— Расскажи о своей работе. Как пришла идея, в чем основная цель?

— Идея моего проекта родилась на самом старте магистратуры. Преподаватели предложили нам примерный список тем, и я выбрал ту, которая показалась мне наиболее интересной и, что важно, актуальной для современного ИТ-сообщества — "Модели и алгоритмы системы управления информационным процессом хранения корпоративных неструктурированных данных".

Основная цель моей работы — разработка моделей и алгоритмов, которые позволят снизить затраты на хранение и улучшить обработку неструктурированных данных.

Если говорить простыми словами, сегодня компании генерируют колоссальные объемы информации — это не только таблицы, но и тексты, фотографии, видео, аудиозаписи, которые не имеют четкой структуры. Такие данные сложно хранить, быстро искать и эффективно обрабатывать, а традиционные базы данных с этим справляются плохо. Это приводит к лишним затратам на серверы и замедлению бизнес-процессов. Это действительно острая проблема, и мне захотелось внести свой вклад в ее решение.

Моя работа как раз направлена на то, чтобы предложить алгоритмы и модели, которые помогут компаниям хранить такие данные дешевле, находить их быстрее и в целом сделать корпоративные системы более эффективными. Это востребовано в самых разных сферах — от промышленности до медиасферы и финансового сектора, где важно обрабатывать большие объемы разнородной информации.

— Кто помогал тебе в работе над проектом? С какими сложностями пришлось столкнуться?

— На протяжении всех четырех семестров я работал над проектом совместно с научным руководителем, доцентом, директором Института цифровых технологий Оксаной Михайловной Гущиной. По сути, всю реализацию я выполнял самостоятельно, а руководитель давал ценные замечания, направлял и подсказывал, как можно улучшить решение.

Самая большая сложность заключалась в поиске сбалансированного подхода: нужно было создать эффективное решение, которое при этом не было бы излишне сложным в реализации и закрывало бы все необходимые функциональные требования. Это требовало постоянного анализа, тестирования и доработок.

Но благодаря тому, что к моменту работы над магистерским проектом у меня уже был окончен бакалавриат в ТГУ, а также я получал новые знания в магистратуре, мне было сравнительно несложно справляться с техническими задачами. Фундаментальная подготовка и навыки, полученные за годы обучения, очень помогли — я уже владел необходимым инструментарием и понимал архитектурные принципы, что позволило сосредоточиться именно на научно-исследовательской части.

— У тебя уже есть задумки других разработок?

— За время обучения в ТГУ — а это целых шесть лет — я приобрел большой опыт не только в технической сфере, но и в управлении. На протяжении всего этого времени я был куратором и руководителем различных проектов, как ИТ-направленных, так и социальных. Я хорошо знаю, что такое вести проект от идеи до финального результата, управлять командой и нести ответственность за общий успех. Поэтому в будущем я хочу развиваться не только как технический специалист, но и как лидер, способный создавать и реализовывать собственные инициативы. У меня нет пока что конкретных задумок по проектам, но думаю в скором времени какие-нибудь мысли придут в голову.

— Кем видишь себя после окончания вуза? Куда хотелось бы пойти работать?

— После окончания вуза я планирую двигаться дальше в профессиональном плане. Сейчас я работаю в Тольяттинском госуниверситете — в Центре гуманитарных технологий и медиакоммуникаций "Молодежный медиахолдинг "Есть talk". Я пришел туда еще с середины бакалавриата, летом 2022 года. Начинал с должности контент-редактора, а сейчас уже работаю техническим редактором сайтов. За эти годы я получил бесценный опыт работы в команде квалифицированных специалистов, и хочу выразить отдельную благодарность директору Татьяне Александровне Соколовой за ее поддержку, помощь и мудрые наставления.

Что касается дальнейших планов, то я рассматриваю два направления. С одной стороны, мне хотелось бы получить опыт в крупной профильной ИТ-компании, поработать над масштабными задачами и перенять лучшие практики индустрии. С другой стороны, мое сердце лежит к предпринимательству и развитию собственного дела, поэтому я не исключаю, что в перспективе займусь созданием своего бизнес-проекта. В любом случае, я хочу продолжать расти, развиваться и применять свои знания на практике, принося пользу людям и технологическому сообществу.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.