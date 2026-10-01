Полтонны желудей собрали в самарском парке Гагарина

В четверг, 1 октября, в Самаре в парке Гагарина развернулась необычная "лесосеменная" площадка: волонтеры, студенты, специалисты-лесоводы и сотрудники минприроды объединились, чтобы собрать 500 кг желудей дуба черешчатого.

Как сообщили в министерстве, выбор места оказался неслучайным: дубы в парке — это естественное насаждение первой генерации, а значит, их семена обладают особой ценностью для восстановления лесов.

Акция "Сохраним лес" в этот раз показала участникам другую сторону лесовосстановления. Если обычно проект связывают с посадкой деревьев, то теперь фокус сместился на заготовку семян. Для многих студентов это стало новым и интересным опытом: ребята не только по-другому взглянули на природоохранную работу, но и теперь охотно делятся впечатлениями с однокурсниками.

"А еще сбор желудей — это не так просто, как кажется: каждый нужно осмотреть, проверить на червячков и пророст, да еще и белки норовят "украсть" урожай", — поделились в минприроды.

Фото: Минприроды Самарской области

Собранные желуди ждет строгий отбор: их проверят методом флотации и протестируют на лесосеменной станции. Только после этого семена отправятся на посев в питомники. Спустя два года окрепшие сеянцы высадят в лесном фонде Самарской области.

В рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" в регионе планируют заготовить свыше 7 тонн семян. Основной акцент на дубе: целевой показатель составляет 6,5 тонн, что в перспективе позволит вырастить порядка 1,5 млн сеянцев. На данный момент уже собрано 3 тонны желудей, а также 405 кг семян березы, 100 кг сосны и 0,48 кг смородины.