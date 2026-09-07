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Экология Общество

В Самарской области прошел региональный слет школьных лесничеств

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 4 по 6 сентября 2026 года в учебно-методическом центре "Авангард" в Самаре состоялся 26-й областной слет школьных лесничеств. В этом году в соревнованиях приняли участие 95 детей из 19 команд. К традиционным участникам из Самарской области присоединились гости из Луганской Народной Республики, Пензенской области и представители национального парка "Бузулукский бор".

Фото: Минприроды Самарской области

Юные лесоводы соревновались на пяти профильных этапах: дендрология и ботаника, лесопатология, лесоразведение, охрана лесов от пожаров и таксация. Ребята определяли болезни деревьев и насекомых-вредителей, на таксационном участке работали с буссолью и высотомером, чтобы правильно сделать отвод лесосеки, а для тушения условного пожара преодолевали полосу препятствий с ранцевым огнетушителем.

"Мы планомерно развиваем движение школьных лесничеств Самарской области, и год от года региональный слет растет в своих масштабах, повышается уровень подготовки ребят. Мы рады принимать ребят из соседних регионов и развивать сотрудничество. Слет позволяет стимулировать юных лесоводов повышать свои навыки и знания в области лесного хозяйства, демонстрировать свои успехи и стремиться к победе", — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Для ребят из Луганской Народной Республики этот слет стал особенным — впервые они участвуют в соревнованиях на самарской земле. От школьного лесничества "Юнлеском" из Краснодона приехали четверо участников.

"Дети полные бодрости, готовы к прохождению всех этапов соревнований и готовы побеждать", — отметил на открытии слета Степан Чухрай, начальник отдела использования и воспроизводства лесов управления лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии ЛНР.

Он также рассказал, что движение школьных лесничеств в республике официально стартовало 1 сентября 2020 года, а само лесничество "Юнлеском" существует с 2025 года, но уже показывает хорошие результаты.

"Ребята постепенно вникают в тонкости ведения лесного хозяйства, занимаются по направлению знания методик и терминологии. Наше лесничество неоднократно занимало призовые места на слетах в других субъектах и подает большие надежды в Луганской Народной Республике", — добавил Чухрай.

Участница команды из ЛНР Валерия Быкова признается, что занятия в школьном лесничестве и участие в слете дают ей бесценные знания о природе: "Мы со своей командой рады, что приехали на слет. Очень хотим пообщаться с ребятами из Самарской области и Пензы, чтобы они поделились с нами своим опытом. Подготовка была серьезная: мы изучали деревья, учились делать замеры — все, что нам пригодится на соревнованиях".

К слету школьных лесничеств Самарской области ребят заранее готовят их кураторы — педагоги и лесничие. У каждой команды ежегодно есть все шансы на победу, ведь они учатся у профессионалов своего дела.

Среди постоянных участников слета — школьное лесничество "Берегиня". Его куратор — специалист лесного хозяйства Алена Алтунбаева рассказала о подготовке команды: "Мы на протяжении года занимаемся с ребятами, осваиваем все виды лесохозяйственной деятельности и, конечно, готовимся к областному слету. Ребята из "Берегини" принимают участие уже третий год подряд. В прошлом году нам удалось занять почетное третье место. Ребята показывают хороший результат и на всероссийском уровне. Например, в этом году вместе со школьным лесничеством из Безенчука ребята победили в конкурсе Рослесхоза и отправились на тематическую смену в "Орленок" Краснодарского края для изучения лесной отрасли".

По итогам 26-го регионального слета школьных лесничеств 3 место заняло школьное лесничество "Друзья природы" из Безенчукского района, 2 место получило школьное лесничество "Дубрава" из Пензенской области, а чемпионами стали ребята из Клявлинского школьного лесничества "Боровичок", которые забирают переходящее знамя победителя — меч Колесова.

В этом году помимо основных итогов слета награждение прошло в каждой номинации — жюри определило лучших юных лесоводов, таксаторов, лесопатологов, лесных пожарных и дендрологов. Были отмечены школьное лесничество "Елочка" из Шенталы, "Росток" из Кинель-Черкасс, "Елховские лесоводы", команда "Возрождение" из Тольятти, кинельское, кошкинское, шигонское и ново-буянское школьные лесничества, ребята из команды "Юный эколог" Бузулукского бора, "Берегиня" из Похвистнева, команда самарской кадетской школы № 177.

Отдельно подвели итоги конкурса рисунков, которое было домашним заданием для каждой команды. Лучшую творческую работу представила команда из ЛНР, изобразив сизоворонку — краснокнижную птицу Самарской области. Рисунок стал частью набора стикерпака, который получили все участники слета вместе с фирменным мерчем школьных лесничеств Самарской области.

Министр Артем Ефимов лично поблагодарил гостей слета, специалистов лесного хозяйства и педагогов, которые вкладывают душу в деле воспитания детей и природоохранной деятельности, вручив благодарственные письма министерства природных ресурсов и экологии Самарской области.

"В нашем регионе действуют 37 школьных лесничеств, в которых занимаются более 700 детей. Основная задача развития движения школьных лесничеств — воспитание у молодежи любви к природе родного края и сохранение преемственности поколений лесных работников. Это будущие кадры отрасли", — прокомментировал Ефимов.

Слет школьных лесничеств Самарской области проводится ежегодно с целью экологического воспитания молодежи в рамках национального проекта "Экологическое благополучие", профессиональной ориентации и популяризации лесных профессий. Министр Артем Ефимов отметил, что слет помогает обмениваться опытом работы с другими регионами по организации и содержанию деятельности школьных лесничеств. Мероприятие проводится в преддверии Дня работников леса. В 2026 году оно впервые приняло столь широкий межрегиональный состав участников.

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