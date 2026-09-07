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Суды Происшествия

Идеолог "Станкозавода" Никита Петухов предстал перед судом Ленинского района Самары

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уголовное дело директора консалтинговой компании REC Никиты Петухова рассматривает Ленинский районный суд Самары. Ему вменили два эпизода мошенничества — информация отображена в картотеке суда.

Фото: Александра Белова

Напомним, речь в обвинении идет о махинациях с двумя муниципальными помещениями.

"В 2020 году юридическое лицо, руководителем которого является обвиняемый, заключило договоры аренды муниципального имущества, по условиям которых должно было использовать его для оказания образовательных услуг населению. Однако фактически исполнять условия договоров в этой части руководитель организации не намеревался", — сообщали ранее в прокуратуре.

Воспользовавшись преимущественным правом выкупа арендованного имущества, в 2022 г. компания приобрела помещения общей площадью 320 кв. м на льготных условиях по заниженной рыночной стоимости. Ущерб бюджету правоохранители. оценили больше чем в 15 млн рублей.

Следующее заседание по делу Петухова назначили на 10 сентября.

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