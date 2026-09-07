Идеолог "Станкозавода" Никита Петухов предстал перед судом Ленинского района Самары

Уголовное дело директора консалтинговой компании REC Никиты Петухова рассматривает Ленинский районный суд Самары. Ему вменили два эпизода мошенничества — информация отображена в картотеке суда.
Напомним, речь в обвинении идет о махинациях с двумя муниципальными помещениями.
"В 2020 году юридическое лицо, руководителем которого является обвиняемый, заключило договоры аренды муниципального имущества, по условиям которых должно было использовать его для оказания образовательных услуг населению. Однако фактически исполнять условия договоров в этой части руководитель организации не намеревался", — сообщали ранее в прокуратуре.
Воспользовавшись преимущественным правом выкупа арендованного имущества, в 2022 г. компания приобрела помещения общей площадью 320 кв. м на льготных условиях по заниженной рыночной стоимости. Ущерб бюджету правоохранители. оценили больше чем в 15 млн рублей.
Следующее заседание по делу Петухова назначили на 10 сентября.
Последние комментарии
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.