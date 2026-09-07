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Суды Происшествия

У любителя пьяной езды из Сызрани конфисковали автомобиль

СЫЗРАНЬ. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани вступил в силу приговор в отношении водителя, задержанного полицейскими за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Весной текущего года в ночное время инспекторы ДПС в районе ул. Локомобильной, остановили для проверки документов автомобиль Chevrolet Cruze под управлением 32-летнего местного жителя. Во время общения с водителем сотрудники полиции почувствовали исходящий от него запах алкоголя и обратили внимание на поведение, не соответствующее обстановке. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался. Автомобиль поместили на специализированную стоянку, а водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе проверки по автоматизированным учетам инспекторы установили, что сызранец ранее уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев. На момент задержания срок наказания не истек.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, вину признал полностью.

Отделом дознания МУ МВД России "Сызранское" уголовное дело расследовано и с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для принятия решения по существу.

Суд признал доказательства, собранные сотрудниками полиции, достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Автомобиль Chevrolet Cruze по решению суда конфискован в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

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