Браконьеру дали 200 часов обязательных работ за использование незаконных орудий лова

В Приволжском районе вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли по п. "б, в" ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов), сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
"Государственное обвинение представило суду доказательства того, что житель Октябрьска, используя незаконные орудия ловли — рыболовные сети, осуществил вылов рыбы пород: линь, карась, густера в акватории реки Волги в районе сельского поселения Обшаровка Приволжского района Самарской области", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
По результатам рассмотрения уголовного дела с учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.