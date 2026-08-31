Браконьеру дали 200 часов обязательных работ за использование незаконных орудий лова

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В Приволжском районе вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли по п. "б, в" ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов), сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.