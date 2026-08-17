Водитель катера, по чьей вине в шторм утонула женщина, выслушал приговор в Самаре

В Самаре вынесен приговор судоводителю, допустившего опасный манёвр, вследствие чего погиб пассажир. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть человека).

Следствием и судом установлено, в июле 2025 г. на Волге, у острова Зелененький в Самарской области, мужчина, управлявший прогулочным катером "Каштан", неверно маневрировал в штормовых условиях. Это привело к опрокидыванию и затоплению судна. Четыре человека, включая судоводителя, оказались в воде, а одна из пассажирок не смогла выбраться и утонула.

Следователями СК на транспорте проведён комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 10 месяцев с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства, с лишением права управления водным транспортом на 2 года.