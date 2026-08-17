Водитель катера, по чьей вине в шторм утонула женщина, выслушал приговор в Самаре

В Самаре вынесен приговор судоводителю, допустившего опасный манёвр, вследствие чего погиб пассажир. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть человека).
Следствием и судом установлено, в июле 2025 г. на Волге, у острова Зелененький в Самарской области, мужчина, управлявший прогулочным катером "Каштан", неверно маневрировал в штормовых условиях. Это привело к опрокидыванию и затоплению судна. Четыре человека, включая судоводителя, оказались в воде, а одна из пассажирок не смогла выбраться и утонула.
Следователями СК на транспорте проведён комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 10 месяцев с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства, с лишением права управления водным транспортом на 2 года.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.