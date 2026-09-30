Апелляция отправила на пересмотр дело 71-летнего Акакия Плиева, оправданного присяжными

В Самарском областном суде рассмотрен апелляционный протест прокурора Дмитрия Крутьянова на оправдательный приговор 71-летнему Акакию Плиеву, которому было предъявлено обвинение в убийстве.
Напомним, 7 июля в Ленинском районном суде коллегия присяжных вынесла единодушный оправдательный вердикт в отношении Плиева. Мужчину обвиняли в убийстве, совершенном в начале декабря 2012 г. в доме №232 по ул. Садовой. Тогда от множественных ударов по голове погиб 66-летний работник завода "Родник" Анатолий Минтагиров.
Основанием для обращения в вышестоящую инстанцию государственный обвинитель называет многочисленные нарушения процессуального закона. Он пишет: "При проведении прений сторон присяжные заседатели (заседатели под номерами 4 и 5) в ходе выступления стороны защиты утвердительно кивали головой, чем высказывали свое мнение по рассматриваемому уголовному делу до обсуждения вопросов при вынесении вердикта, председательствующий судья в недостаточной мере реагировал на указанные нарушения".
Также государственного обвинителя возмутили слова адвоката Анны Давыдовой, обращенные к присяжным: "Пожалуйста, не бойтесь признать такую ситуацию, когда фактов оказывается недостаточно. Оправдательный приговор это не "ошибка" и не "поблажка". Это законный ответ присяжных тогда, когда обвинение не смогло доказать вину так, как того требует закон. Потому что вынести обвинительный приговор на совпадениях, предположениях и домыслах — это страшная ошибка, цена которой для человека непоправима".
По мнению прокурора, употребляя такие выражения, как "на совпадениях, предположениях и домыслах", защитник подразумевает незаконность выводов органа предварительного следствия.
Интересно отметить и замечания в адрес председательствовавшего судьи Ивана Беднякова:
- "…в совокупности с неоднократным возвращением коллегии в совещательную комнату создали условия, при которых содержания ответов присяжных заседателей на поставленные вопросы фактически предопределялось председательствующим, что противоречит ч.1.ст. 334 УПК РФ";
- "Председательствующим судьей без достаточных к тому оснований было ограничено право стороны обвинения на представление доказательств".
Прокурор, кроме прочего, отмечает, что "во время судебного следствия стороной защиты в ходе допроса Плиева А.П. доведены до присяжных заседателей обстоятельства избрания ему меры пресечения, а также обстоятельства его задержания, что недопустимо в их присутствии".
Допущенные по данному уголовному делу нарушения УПК, отмеченные государственным обвинителем, апелляционная коллегия посчитала существенными и удовлетворила представление прокурора об отмене оправдания Плиева. Будет назначено новое рассмотрение дела, а пока обвиняемому определена мера пресечения в виде подписки о невыезде.
"По экспертным оценкам, в апелляции отменяется от 60 до 90% оправдательных приговоров на основе вердиктов присяжных заседателей, - поясняет изданию адвокат Андрей Карномазов. - Апелляция придирается к сущим мелочам, а не к существенным нарушениям. Глава Верховного Суда, в недавнем прошлом генеральный прокурор, вышел с законопроектом, превращающим присяжных в аналог советских народных заседателей, которых тогда иронично называли "кивалами". Людей лишают того, что доступно во всем цивилизованном мире и что считается вершиной справедливого правосудия".
Адвокат также обращает внимание на то, что, например, в Нижегородской области за последние три года с присяжными было рассмотрено 31 дело, по 15 из них присяжные вынесли оправдательный вердикт и все эти приговоры — 100% были отменены по представлению прокуратуры.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...