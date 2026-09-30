Апелляция отправила на пересмотр дело 71-летнего Акакия Плиева, оправданного присяжными

В Самарском областном суде рассмотрен апелляционный протест прокурора Дмитрия Крутьянова на оправдательный приговор 71-летнему Акакию Плиеву, которому было предъявлено обвинение в убийстве.

Напомним, 7 июля в Ленинском районном суде коллегия присяжных вынесла единодушный оправдательный вердикт в отношении Плиева. Мужчину обвиняли в убийстве, совершенном в начале декабря 2012 г. в доме №232 по ул. Садовой. Тогда от множественных ударов по голове погиб 66-летний работник завода "Родник" Анатолий Минтагиров.

Основанием для обращения в вышестоящую инстанцию государственный обвинитель называет многочисленные нарушения процессуального закона. Он пишет: "При проведении прений сторон присяжные заседатели (заседатели под номерами 4 и 5) в ходе выступления стороны защиты утвердительно кивали головой, чем высказывали свое мнение по рассматриваемому уголовному делу до обсуждения вопросов при вынесении вердикта, председательствующий судья в недостаточной мере реагировал на указанные нарушения".

Также государственного обвинителя возмутили слова адвоката Анны Давыдовой, обращенные к присяжным: "Пожалуйста, не бойтесь признать такую ситуацию, когда фактов оказывается недостаточно. Оправдательный приговор это не "ошибка" и не "поблажка". Это законный ответ присяжных тогда, когда обвинение не смогло доказать вину так, как того требует закон. Потому что вынести обвинительный приговор на совпадениях, предположениях и домыслах — это страшная ошибка, цена которой для человека непоправима".

По мнению прокурора, употребляя такие выражения, как "на совпадениях, предположениях и домыслах", защитник подразумевает незаконность выводов органа предварительного следствия.

Интересно отметить и замечания в адрес председательствовавшего судьи Ивана Беднякова:

"…в совокупности с неоднократным возвращением коллегии в совещательную комнату создали условия, при которых содержания ответов присяжных заседателей на поставленные вопросы фактически предопределялось председательствующим, что противоречит ч.1.ст. 334 УПК РФ";

"Председательствующим судьей без достаточных к тому оснований было ограничено право стороны обвинения на представление доказательств".

Прокурор, кроме прочего, отмечает, что "во время судебного следствия стороной защиты в ходе допроса Плиева А.П. доведены до присяжных заседателей обстоятельства избрания ему меры пресечения, а также обстоятельства его задержания, что недопустимо в их присутствии".

Допущенные по данному уголовному делу нарушения УПК, отмеченные государственным обвинителем, апелляционная коллегия посчитала существенными и удовлетворила представление прокурора об отмене оправдания Плиева. Будет назначено новое рассмотрение дела, а пока обвиняемому определена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"По экспертным оценкам, в апелляции отменяется от 60 до 90% оправдательных приговоров на основе вердиктов присяжных заседателей, - поясняет изданию адвокат Андрей Карномазов. - Апелляция придирается к сущим мелочам, а не к существенным нарушениям. Глава Верховного Суда, в недавнем прошлом генеральный прокурор, вышел с законопроектом, превращающим присяжных в аналог советских народных заседателей, которых тогда иронично называли "кивалами". Людей лишают того, что доступно во всем цивилизованном мире и что считается вершиной справедливого правосудия".

Адвокат также обращает внимание на то, что, например, в Нижегородской области за последние три года с присяжными было рассмотрено 31 дело, по 15 из них присяжные вынесли оправдательный вердикт и все эти приговоры — 100% были отменены по представлению прокуратуры.