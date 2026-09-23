Виноваты сатанисты, гипноз и Метревели: Людмила Тархова о том, что подтолкнуло ее дочь к убийству деда и бабушки

Во вторник, 22 сентября, в суде продолжился допрос Людмилы Тарховой — дочери бывшего мэра Самары Виктора Тархова, признанной потерпевшей по делу об убийстве отца и матери. Она второй день давала показания и отвечала на вопросы сторон.

Сведения об обстоятельствах преступления Людмиле Тарховой известны со слов обвиняемой — ее дочери Екатерины. Также по словам потерпевшей, некоторые детали она узнала на допросах от следователя. Порой указать источник информации Людмила не могла.

В ее выступлениях стало заметно смягчение позиции в отношении Екатерины.

— У вас подсудимая просила прощение? — спросил адвокат

— Да.

— Вы ее простили?

— Я не хочу отвечать на этот вопрос.

По мнению Людмилы, в вовлечении ее дочери в преступную деятельность виноваты и гипноз, и вся семья Метревели, и сатанинская секта. Она говорит, что в квартире при обыске найдены куклы вуду, а на православные праздники Екатерину всегда "выворачивало", она становилась особенно грубой, неуправляемой.

В отношении 80-летней подсудимой Таисы Киселевой (предполагаемой сообщницы Екатерины) Тархова-старшая пыталась распространить жуткие подробности, касающиеся убийства Киселевой ее мужа Важи. Якобы его труп был ею расчленен. Однако в рассматриваемом уголовном деле имеется приговор по убийству Важи Метревели, и ни о каком расчленении тела в нем нет ни слова. А срок, полученный тогда Киселевой, всего три года. То есть ее действия были квалифицированы либо как превышение предела необходимой обороны, либо как совершение в состоянии аффекта, либо как неосторожность. Убиенный, как сейчас говорят, был абьюзером и любителем выпить. Старшая его дочь Натэлла при его участии получила проникающую травму живота, из-за которой была прооперирована и лишилась некоторых органов.

По поводу конфликта с израильским зятем Людмила Тархова заявила, что тот намеревался с ее помощью придать своим наличным деньгам законный по израильским меркам вид. Он склонял ее отправить на счет его предприятия в израильском банке миллион евро, которые он даст ей наличными. Но она настаивала, чтоб этот взнос в уставной капитал оставался в собственности ее дочери, на что Влад не согласился. Поэтому никаких денег от него она не получала, он же остался обиженным, что семья Тарховых никак его не поддержала в развитии бизнеса.

Насчет участия в убийстве деда и бабушки подсудимая якобы рассказала матери, что когда Дмитрий Метревели занимался с трупами, сама Екатерина смотрела в окно и сильно боялась. Потом только видела, как он засунул в холодильник черные пакеты, по всей видимости, с частями тел погибших.

Как заявила Тархова-старшая суду, все эти сведения она узнала от дочери, когда их помещали в конвойные машины при этапировании или выводили из них. Адвокат подсудимой засомневался, что так много можно рассказать за короткие минуты загрузки-выгрузки. Однако адвокат потерпевший считает, что "загрузок-выгрузок" было много.

На допросе Людмила показала, что в квартире ее родителей должно было находиться около 10 млн руб. наличными. Однако при обыске ни личных документов, ни денег обнаружено не было.

Следствие делает вывод, что после реализации квартир Тарховых по подложным доверенностям, Екатерина планировала уехать с деньгами в Грузию. Квартира на ул. Вилоновской оценена в 25,3 млн руб., а квартира на ул. Ново-Садовой - в более 4 млн рублей.

Напомним, экс-мэр Самары Виктор Тархов и его супруга Наталья пропали в январе 2025 года. Один из знакомых обратился в полицию. 5 февраля 2025 г. суд арестовал Екатерину Тархову, а позже она признала вину. Следствие полагает, что у нее были сообщники. В причастности к преступлению подозревают Нателлу (Светлану) Метревели и ее племянника Дмитрия Метревели. Их местонахождение не установлено, они объявлены в розыск. Кроме того, под суд подпала еще одна предполагаемая подельница Екатерины Тарховой - Таисия Киселева (мать Нателлы Метревели).