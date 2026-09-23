"Жизнь в движении": "серебряные" добровольцы встретятся на спартакиаде в Самаре

В пятницу, 25 сентября, в 10:30 в Окружном доме офицеров состоится большое спортивное событие для представителей старшего поколения Самарской области — областная Спартакиада по настольным спортивным играм "Жизнь в движении".
Цель Спартакиады — популяризация физической активности среди людей "серебряного" возраста. Программа дня включает тренировочную часть, где участники смогут познакомиться со всеми видами игр, а также соревновательный блок с церемонией открытия и награждением победителей.
В соревнованиях примут участие команды из Приволжского, Шигонского, Безенчукского, Большеглушицкого, Кинель-Черкасского и Елховского муниципальных районов, а также городских округов Кинель, Тольятти, Чапаевск, Нефтегорск, Отрадный, Октябрьск и Новокуйбышевск.
Спортивная программа представлена пятью видами настольных спортивных игр: шаффлборд, джакколо, корнхолл, дартс и кульбуто. Состязания пройдут в командном зачете, а также будут определены победители в индивидуальном первенстве. Обладатели призовых мест получат награды и памятную символику.
Спартакиада по настольным спортивным играм "Жизнь в движении" проводится Самарской региональной молодежной общественной организацией "Центр социальных проектов" — Добро.Центром "Молоды душой" Самарской области в рамках реализации проекта "Серебряный актив Самарской области" при поддержке правительства Самарской области.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...