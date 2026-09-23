"Жизнь в движении": "серебряные" добровольцы встретятся на спартакиаде в Самаре

В пятницу, 25 сентября, в 10:30 в Окружном доме офицеров состоится большое спортивное событие для представителей старшего поколения Самарской области — областная Спартакиада по настольным спортивным играм "Жизнь в движении".

Цель Спартакиады — популяризация физической активности среди людей "серебряного" возраста. Программа дня включает тренировочную часть, где участники смогут познакомиться со всеми видами игр, а также соревновательный блок с церемонией открытия и награждением победителей.

В соревнованиях примут участие команды из Приволжского, Шигонского, Безенчукского, Большеглушицкого, Кинель-Черкасского и Елховского муниципальных районов, а также городских округов Кинель, Тольятти, Чапаевск, Нефтегорск, Отрадный, Октябрьск и Новокуйбышевск.

Спортивная программа представлена пятью видами настольных спортивных игр: шаффлборд, джакколо, корнхолл, дартс и кульбуто. Состязания пройдут в командном зачете, а также будут определены победители в индивидуальном первенстве. Обладатели призовых мест получат награды и памятную символику.

Спартакиада по настольным спортивным играм "Жизнь в движении" проводится Самарской региональной молодежной общественной организацией "Центр социальных проектов" — Добро.Центром "Молоды душой" Самарской области в рамках реализации проекта "Серебряный актив Самарской области" при поддержке правительства Самарской области.