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Образование Общество

ПГУТИ исполняется 70 лет: в вузе рассказали о достижениях

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 8 тысяч студентов, 40 образовательных программ и учебные центры крупных компаний — в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) рассказали, с чем подошли к 70-летию вуза. Ректор Вадим Ружников представил достижения вуза на встрече с журналистами, прошедшей во вторник, 22 сентября.

Фото: предоставлено ПГУТИ

ПГУТИ ведет свою историю с 1956 г., когда открыл двери Куйбышевский электротехнический институт связи. Тогда в вузе был один факультет "Радиосвязь и радиовещание" и 200 студентов. За 70 лет он вырос до пяти факультетов и 8260 студентов. При этом в ПГУТИ гордятся, тем, что в отличие от большинства других вузов здесь удалось сохранить тот самый первый радиофакультет в классическом его понимании.

В структуру вуза также входит Колледж связи ПГУТИ, Оренбургский филиал и Самарский региональный телекоммуникационный тренинг-центр, являющийся центром переподготовки кадров.

Говоря о своих достижения на посту ректора, Вадим Ружников отметил, что ему удалось привить ПГУТИ амбиции. "Когда я пришел на пост ректора, главной моей задачей было сделать так, чтобы вуз поверил в себя", - говорит он, добавляя, что сейчас университет является ведущим по своему профилю в ПФО.

При нем ПГУТИ начал плотно сотрудничать с профильными компаниями, которые помогают вузу практикующими преподавателями, обустраивают современные лаборатории. Многие студенты учась в магистратуре уже трудоустроены в таких "дружественных" компаниях. Сейчас в университете работает 20 кафедр, четыре из которых являются базовыми для НИИ и крупных компаний — "Почты России", ООО, "Открытый код", НИЦ "Телеком" и АО "Самарское инновационное предприятие радиосистем".

За последние пять лет численность студентов в ПГУТИ выросла на 16%, аспирантов — на 108%, профессорско-преподавательского состава — на 19%. Внебюджетные доходы удалось увеличить на 96% - за счет платных мест и коммерческих контрактов.

В 2026 г. ПГУТИ стал победителем отбора федерального проекта "ТОП ИТ". Благодаря этому с 1 сентября началось обучение по трем новым программам: разработка программно-информационных систем; интеллектуальные информационные системы и технологии; разработка веб-систем и мобильных приложений. Также инженерная школа ПГУТИ "Информационные, телекоммуникационные технологии для космоса, авиации и БПЛА" стала победителем регионального конкурса. Открыт в вузе "Центр компетенций БПЛА".

"Наша задача на ближайшую пятилетку удержать заданный темп развития", - говорит Вадим Ружников.

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