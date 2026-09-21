В режиме атак: публикуем видео с Volga CTF

В Самаре прошел финал 16-го международного турнира по информационной безопасности Volga CTF. Его участники — студенты вузов России и не только. В 2026 году сразиться за главный приз в Самару приехали молодые ИТ-специалисты из Монголии, Вьетнама и Италии.

Очному финалу Volga CTF предшествует онлайн-отбор. Здесь любой желающий может поучаствовать и проверить свои знания. Те ребята, которые победили в отборочных соревнованиях, попадают в финал. Он проходит в режиме Attack-Defense (атак дифенз, "атака и защита" - Прим. ред.). Это динамичная командная игра в реальном времени.

"Все ребята находятся в абсолютно одинаковых олимпиадных условиях, им всем выдают образа — это набор уязвимых сервисов, которые нужно посмотреть, найти в них уязвимости, закрыть уязвимости на своем сервере, а на серверах-злоумышленников их проэксплуатировать. Кто больше проэксплуатировал, получил больше флагов. Флаг — это некое представление абстрактной информации, которая может перемещаться по сети. Самый простой вариант — это, например, ваше электронное письмо. Если вы отправили кому-то электронное письмо, и оно внезапно оказалось у злоумышленника, это очень плохо. Представьте себе, что есть такие сервера с электронными письмами, которые регулярно отправляются друг другу. Ребятам-участникам нужно защитить свои и, соответственно, украсть чужие. Формат электронного письма — это и есть флаг. Все флаги сдаются в систему жюри, за них начисляются очки", — рассказал один из организаторов Volga CTF Алексей Гришин.

Подробнее о турнире, а также комментарии участников, среди которых представитель команды Италии, смотрите в нашем видеоролике.

Видео: Score films.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.