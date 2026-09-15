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Образование Общество

Инженерной школе ПГУТИ присвоен региональный статус для развития технологий космоса, авиации и БПЛА

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам заседания экспертной комиссии определен победитель отбора на присвоение статуса "Инженерная школа Самарской области". В конкурсе приняли участие ведущие вузы региона: Самарский государственный медицинский университет Минздрава России, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ), Самарский университет им. Королева и Приволжский государственный университет путей сообщения.

Оценка заявок проводилась по критериям: соответствие Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации; вклад в достижение национальных целей развития до 2036 года; решение ключевых задач социально-экономического развития Самарской области; кадровый потенциал образовательной организации; глубина интеграции с высокотехнологичными индустриальными партнерами.

Победителем признана заявка Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Региональный статус получила инженерная школа "Информационные, телекоммуникационные технологии для космоса, авиации и БПЛА", набравшая наибольший итоговый балл.

Марк Шлеенков, врио министра науки и высшего образования Самарской области отметил: "В этом году по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева мы провели второй отбор инженерных школ на присвоение регионального статуса. В 2025 году такой статус получила инженерная школа Самарского политеха, созданная в интересах оборонно-промышленного комплекса. Важно, что индустриальные партнеры проявили высокий интерес к заявкам университетов. Именно при таком взаимодействии науки и бизнеса мы сможем достичь технологического суверенитета".

Присвоение статуса открывает перед коллективом школы доступ к мерам региональной поддержки, целевому финансированию перспективных НИОКР и расширению сети партнерств с ключевыми технологическими компаниями страны. Деятельность новой инженерной школы будет направлена на развитие ПГУТИ как регионального центра прикладной науки и образования, обеспечивающего подготовку инженерных кадров высшей квалификации в сфере инфокоммуникаций и радиоэлектроники, владеющих компетенциями на всех уровнях создания информационных технологий и радиоэлектронных систем для космоса, авиации и БПЛА.

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